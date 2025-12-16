همایش باشکوه «خاتونِ جنت» با حضور علمای مذاهب مختلف در کراچی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش باشکوه «خاتونِ جنت» به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها به همت انجمن پاک محرم در پارک نشتر شهر کراچی برگزار شد. در این مراسم، عاشقان اهلبیت(ع)، علما، خطبا و ذاکران از مناطق مختلف کراچی حضور گستردهای داشتند.
این همایش با هدف تبیین سیره طیبه، فضایل عالیه حضرت فاطمه زهرا(س) و برجستهسازی نقش الگویی زنان در امت اسلامی برگزار شد.
در این مراسم، علامه سید شهنشاه حسین نقوی رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان، شیخ صلاح الکربلائی امام جماعت حرم حضرت عباس(ع)، علامه اصغر درس از علمای برجسته اهل سنت، مفتی فضل همدرد و جمعی دیگر از علما و اندیشمندان به ایراد سخنرانی پرداختند.
سخنرانان از مذاهب مختلف اسلامی، حیات مبارک حضرت فاطمه(س) را الگویی کامل و عملی برای زنان و نسل جوان دانستند و بر اهمیت عفت، حیا، صبر، علم و مسئولیتهای اجتماعی تأکید کردند.
سخنرانان تصریح کردند که سیره حضرت صدیقه طاهره(س) در عصر حاضر، راهنمایی جامع و مؤثر برای تحکیم بنیان خانواده، تربیت فرزندان و اصلاح جامعه ارائه میدهد. همچنین چالشهای کنونی امت اسلامی، بهویژه مسائل فکری و اخلاقی زنان، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملی در پرتو سیره فاطمی(س) مطرح شد.
