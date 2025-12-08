اگر امت اسلامی به فلسفه وحدت عمل کند، هیچ دشمنی توان رویارویی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ‌الحدیث مفتی محمد داود، رئیس اتحادیه علمای محاذ کراچی پاکستان، در دومین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مواجهه با رژیم صهیونی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، گفت: امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بیداری، وحدت و بازگشت به آموزه‌های قرآن و سنت است. وی با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و احادیث پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله درباره برادری و یک‌پیکره‌بودن مسلمانان، تأکید کرد که سکوت در برابر ظلم، شرکت در گناه است و امت اسلامی نباید در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بی‌تفاوت بماند.

مفتی داود با انتقاد از عملکرد حاکمان بسیاری از کشورهای اسلامی گفت: «در حالی که دشمنان اسلام همچون یهود، نصارا و دیگران در دشمنی با مسلمانان متحد شده‌اند، بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی در خواب غفلت فرو رفته و به دنبال رضایت قدرت‌های استکباری هستند؛ در حالی که قرآن دستور داده است در برابر دشمنان خدا و دشمنان خود قدرت فراهم کنید.»

او با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار غزه افزود: «در این سرزمین که مهد انبیا بوده، امروز اذان‌گفتن جرم شده و شهرها و روستاها ویران گردیده است. سکوت بسیاری از حاکمان مسلمان، آنان را در این جنایت شریک می‌کند.»

رئیس اتحادیه علمای محاذ کراچی با تأکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام گفت: «اگر ایران و پاکستان متّحد شوند و پیام وحدت را از منبرها، محراب‌ها، حوزه‌ها و دانشگاه‌ها منتشر کنند، هیچ قدرت جهانی توان مقابله با آنان را نخواهد داشت. اختلافات مذهبی ۱۴ قرنی باید در کتاب‌ها بماند و مسلمانان بر مشترکات و مقدسات تمرکز کنند.»

وی در پایان اظهار داشت: «مسلمان باید غم مسلمان را غم خود بداند. اگر امت اسلامی به فلسفه وحدت عمل کند، هیچ دشمنی، اعم از یهودی، مسیحی یا هندو، توان رویارویی با آنان را نخواهد داشت.»

