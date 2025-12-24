سلاح مقاومت، تضمین دفاع از کرامت مردم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا فراخوان‌ها برای زمین گذاشتن سلاح مقاومت را ناصواب خواند و تأکید کرد که توان دفاعی این جریان تحت هیچ فشار سیاسی یا رسانه‌ای تضعیف نخواهد شد.

حسن العبادی در واکنش به اظهارات اخیر برخی جریان‌ها درباره خلع سلاح گروه‌های مقاومت گفت: طرح چنین مباحثی، نادیده گرفتن شرایط امنیتی منطقه و تهدیدهای واقعی علیه ملت‌هاست و از اساس با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد.

او افزود که مقاومت همچنان خود را یکی از ارکان اصلی آنچه محور مقاومت اسلامی خوانده می‌شود، می‌داند و نمی‌پذیرد که توان دفاعی آن تحت فشار قرار گیرد.

العبادی با تأکید بر نقش سلاح در چارچوب دفاع از «وطن و کرامت»، گفت: هیچ شخص، جریان یا نهادی حق ندارد ما را مجبور به تحویل یا کنار گذاشتن سلاح کند. تصمیم‌گیری درباره سرنوشت تجهیزات دفاعی تنها در چارچوب ملاحظات درونی و اعتقادی مقاومت انجام می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد که موضع این جریان درباره حفظ و استفاده از سلاح، ثابت و غیرقابل تغییر است و هرگونه تلاش برای خلع سلاح اجباری، مغایر با منافع ملی و امنیت جمعی است.

به گفته العبادی، سلاح مقاومت نه ابزار خشونت که تضمین دفاع از ملت و کرامت مردم است و این خط قرمز ما محسوب می‌شود.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا همچنین در پاسخ به ادعاهایی درباره خرید یا جمع‌آوری سلاح از دیگران، توضیح داد: این موضوع صرفاً بیانگر مخالفت مقاومت با تحمیل بیرونی و تلاش برای کنترل توان دفاعی است و هیچ تغییری در موضع اصلی مقاومت ایجاد نمی‌کند.

.................

پایان پیام