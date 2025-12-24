به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده مجلس سوریه دموکراتیک (قسد) در دمشق اعلام کرد که مذاکرات میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و دولت سوریه ادامه خواهد داشت، اما دخالت خارجی و عدم کنترل دمشق بر گروه‌های مسلح وابسته به خود، روند توافقات را با مشکل مواجه کرده است.

«عبدالوهاب خلیل» در گفت‌وگو با شبکه «رووداو» گفت: دولت سوریه قادر به کنترل گروه‌های مسلح تحت امر خود نیست و این سومین بار است که توافق دو جانبه توسط این گروه‌ها نقض می‌شود.

وی هشدار داد که این اقدامات تأثیر منفی بر توافقات دارد و افزود: در حالی که مذاکرات میان قسد و اداره خودگردان، با دولت موقت در دمشق جریان دارد، این گروه‌ها حملاتی را برای کسب امتیازات سیاسی انجام می‌دهند. اگر این روند ادامه یابد، توافق 10 مارس شکست خواهد خورد.»

خلیل تأکید کرد که مجلس سوریه دموکراتیک همچنان به مذاکرات با دولت سوریه پایبند است.

او افزود: «ما همواره بر ضرورت برقراری آتش‌بس طولانی‌مدت برای اجرای توافق 10 مارس و پیشبرد روند سیاسی تأکید کرده‌ایم. موضع قسد روشن است و آن ادامه پایبندی به این توافق است و اینکه دولت دمشق باید به آن متعهد باشد.»

در همین حال طبق گزارش «سانا»، محله‌های مختلف شهر حلب روز گذشته شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و قسد با استفاده از خمپاره، راکت‌انداز و سلاح‌های سنگین بودند که به کشته شدن دو غیرنظامی و زخمی شدن 15 نفر دیگر انجامید.

