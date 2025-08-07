افتخارات ایران؛ میراثی از شکوه و ایمان

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا: تأثیر "فخر ملی ایرانیان" بر دید جهانی از تاریخ و فرهنگ غنی و پرفراز و نشیب ایران نشأت می‌گیرد. امروزه با قدرتی که ایران در زمینه فن‌آوری های روز بدست آورده نقطه عطف درتوجه ملل دنیا قرار گرفته است.

میراث فرهنگی و تمدنی غنی:

تاریخ و تمدن باستانی: ایرانیان به تاریخ کهن، امپراتوری‌های بزرگ (مانند هخامنشیان و ساسانیان)، منشور کوروش، و دستاوردهای تمدنی خود در هنر، معماری، فلسفه، علم و ادبیات افتخار می‌کنند. این افتخار، تصویری از ایران به عنوان مهد یکی از کهن‌ترین و تأثیرگذارترین تمدن‌های بشری را در جهان تقویت می‌کند.



ادبیات و هنر: شعرای بزرگی چون حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی، و هنرهایی مانند قالی‌بافی، مینیاتور و خوشنویسی، از جمله دلایل اصلی فخر ملی هستند که موجب نفوذ فرهنگی ایران در سراسر جهان شده و تصویری از ایران به عنوان سرزمین شعر و عرفان ایجاد کرده‌اند.



میراث جهانی یونسکو: تعداد بالای میراث ثبت‌شده ایران در یونسکو، تأییدی بر اهمیت جهانی فرهنگ و تاریخ ایران است و به این فخر ملی بُعدی بین‌المللی می‌بخشد.



صبر، مقاومت و استقلال‌طلبی:

مقاومت در برابر هجمه‌ها: ایرانیان به توانایی خود در حفظ هویت و فرهنگ در طول تاریخ، در برابر هجوم‌های خارجی (مانند مغول و اعراب) افتخار می‌کنند. این حس مقاومت، تصویری از ملتی با اراده قوی و روحیه استقلال‌طلب را در جهان نشان می‌دهد.



خودکفایی و پیشرفت: در دوران معاصر، با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، ایرانیان به دستاوردهای خود در زمینه‌هایی مانند علوم هسته‌ای (با وجود جنبه‌های بحث‌برانگیز آن)، پزشکی، فناوری نانو و هوافضا افتخار می‌کنند. این دستاوردها نشان‌دهنده اراده ملی برای پیشرفت و خودکفایی است.



مهمان‌نوازی و روحیه اجتماعی:

شهرت جهانی مهمان‌نوازی: یکی از ویژگی‌های بارز ایرانیان که مایه فخر است، مهمان‌نوازی و گشاده‌رویی آنهاست. این ویژگی در مواجهه با گردشگران خارجی بسیار برجسته است و به ایجاد تصویری مثبت از مردم ایران کمک می‌کند.



اخلاقیات و رسوم اجتماعی: بسیاری از رسوم و اخلاقیات ایرانی (مانند نوروز، یلدا و صله رحم) که ریشه در تاریخ و فرهنگ دارند، مایه افتخار ملی بوده و می‌تواند به عنوان جنبه‌های جذاب و مثبت فرهنگ ایران به جهانیان معرفی شود.



قدرت منطقه‌ای و تأثیرگذاری ژئوپلیتیکی:

بازیگر مهم منطقه‌ای: توان موشکی و پهپادی، ایران را به عنوان یک "قدرت منطقه‌ای" مهم با توانایی تأثیرگذاری قابل توجه در معادلات امنیتی منطقه معرفی می‌کند. این قابلیت به ایران اجازه می‌دهد در تحولات منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری ایفا کند.



تأمین امنیت منافع: از دیدگاه ایران، این توانایی به کشور اجازه می‌دهد تا منافع امنیتی خود را در منطقه حفاظت کرده و از متحدان خود حمایت کند.

نمایشی از اراده ملی و مقاومت:

پیام مقاومت: در شرایطی که برخی قدرت‌ها از جمله آمریکا به دنبال محدود کردن توان ایران هستند، توسعه این ظرفیت‌ها پیامی از "اراده ملی برای مقاومت" و عدم تسلیم در برابر فشارها را به جهان مخابره می‌کند.



بازتاب رویکرد متفاوت: این توانمندی‌ها، به نوعی بازتاب‌دهنده رویکردی متفاوت در سیاست دفاعی ایران است که بر تکیه بر توان داخلی و عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی تأکید دارد.



بازدارندگی و افزایش قدرت دفاعی:

کاهش آسیب‌پذیری: از دیدگاه ایران، توسعه توان موشکی و پهپادی، در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی پیچیده و پرچالش، به عنوان یک عامل حیاتی برای "بازدارندگی" و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدات خارجی تلقی می‌شود. این توانایی، می‌تواند پیام‌آور عدم آمادگی برای حمله به ایران و افزایش هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه آن باشد.

افزایش قدرت چانه‌زنی: داشتن توانایی نظامی بومی و پیشرفته، می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی افزایش دهد، زیرا دیگر کشورها مجبورند این ظرفیت را در محاسبات خود لحاظ کنند.



نمادی از خودکفایی و پیشرفت علمی-فناوری بومی:

باور به توان داخلی: در شرایط تحریم‌های شدید و محدودیت‌های بین‌المللی، دستیابی به این سطح از فناوری موشکی و پهپادی (که پیچیدگی‌های مهندسی و دانش فنی بالایی دارد)، از دیدگاه ملی به عنوان نمادی از "خودکفایی"، "توانمندی مهندسان و دانشمندان داخلی" و "شکست تحریم‌ها" تلقی می‌شود.



ایجاد اعتماد به نفس ملی: این دستاوردها، حس غرور و اعتماد به نفس ملی را تقویت می‌کند که یک کشور می‌تواند با تکیه بر استعدادهای داخلی خود، به فناوری‌های پیشرفته دست یابد، حتی در شرایط دشوار. این می‌تواند الهام‌بخش برای سایر بخش‌های اقتصادی و علمی کشور باشد.