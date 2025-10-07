به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نمایشگاه دستاوردهای فناورانه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال» با هدف ارائه آخرین پیشرفت‌ها در حوزه فناوری‌های نوین مرتبط با علوم اسلامی و نشست های تخصصی آن در حال برگزاری است.

این نمایشگاه از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ به مدت سه روز، از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ عصر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود. این رویداد توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی واقع در قم، بلوار جمهوری اسلامی نبش کوی چهار، برگزار می‌شود.

جزئیات نشست‌های تخصصی نمایشگاه

برنامه این نمایشگاه شامل مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی با محوریت هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حوزه علوم اسلامی و دیجیتال است که در روز چهارشنبه برگزار می‌شوند:

1. پاکنویس - دستیار هوشمند نگارش فارسی

تاریخ:چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

ساعت: ۱۰:۳۰ صبح

ارائه‌دهنده: مهندس سید محمد مجد

2. تشکیل هوشمند پرونده‌های حدیثی و شبکه احادیث با کاربست هوش مصنوعی

تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

ساعت: ۱۳:۰۰ ظهر

ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شهبازی و دکتر بهروز مینایی

3. تولید نرم‌افزارهای هوشمند بی‌نیاز از برنامه‌نویسی (LowCode) و نمونه موردی: ربات هوشمند قرآن

تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

ساعت:۱۴:۳۰ بعدازظهر

ارائه‌دهنده: مهندس سید صابر طباطبایی یزدی

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این دستاوردها و شرکت در نشست‌های تخصصی در بازه زمانی اعلام شده می‌توانند به محل نمایشگاه مراجعه نمایند.

