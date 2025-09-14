به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رمضان شریف در نشست ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس که روز یکشنبه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در طول دو سال گذشته، فعالان رسانهای با حضور در صحنه، همراه ملت مظلوم فلسطین بودند و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا بهعنوان حامی اصلی آنها را تبیین و تشریح کردند.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس افزود: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ آغاز عملیات طوفان الاقصی بود و اکنون در آستانه سومین سال این عملیات قرار داریم. درباره اصل عملیات، دستاوردها و پیامدهای آن دیدگاههای مختلفی مطرح است؛ برخی آن را با اطلاع اسرائیلیها تحلیل میکنند و برخی نیز آن را غافلگیری صهیونیستها میدانند، اما آنچه مسلم است، این عملیات دوباره موضوع فلسطین را به صدر افکار عمومی جهان بازگرداند.
شریف خاطرنشان کرد: طوفان الاقصی نشان داد صهیونیستها آن چیزی که مینمایند، نیستند و ابهت پوشالی نظامی آنها فرو ریخت. این عملیات همچنین ثابت کرد نسلهای جدید فلسطینی با وجود شهادت ۶۵ هزار نفر و تحمل بمبارانها، محاصره و قحطی، همچنان پایبند به آرمان آزادسازی فلسطین هستند.
به گفته وی، رژیم صهیونیستی در این مدت نتوانسته مردم غزه را علیه جریان مقاومت تحریک کند و با وجود همه فشارها، هنوز جرات اشغال کامل غزه را ندارد زیرا میداند متحمل تلفات سنگین خواهد شد.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس تصریح کرد: دستاوردهای طوفان الاقصی برای فلسطینیها بسیار گرانبها بود؛ امروز در سراسر دنیا موج نفرت از صهیونیستها مشاهده میشود و این یکی از نتایج مهم عملیات است. صهیونیستها تلاش داشتند با ظاهرسازی، چهرهای قانونمدار از خود نشان دهند اما این عملیات آنها را از تعادل خارج کرد و جنایتهای گستردهای همچون بمباران بیمارستانها، کشتار زنان و کودکان و گرسنگیدادن مردم غزه را مرتکب شدند که هیچ قانون بینالمللی آن را نمیپذیرد.
وی با اشاره به جنایت اخیر صهیونیستها در ترور رهبران حماس در قطر گفت: این اقدام نشان داد اسرائیلیها ضعیفتر از آن چیزی هستند که نشان میدهند. همچنین موج حمایت از مردم فلسطین و تظاهرات میلیونی مردم یمن، دنیا را متحیر کرد.
رمضان شریف تأکید کرد: صهیونیستها همچنان دم از طرح «نیل تا فرات» میزنند در حالی که در آستانه فروپاشی هستند. حتی ترامپ اعتراف کرد که سرزمین اسرائیل کوچک است و باید گسترش پیدا کند. با این وجود، در دو سال گذشته شرایط به نفع فلسطین تغییر کرده و بیش از دو میلیون صهیونیست سرزمینهای اشغالی را ترک کردهاند و بازگشتی هم نخواهند داشت.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس ادامه داد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ابتدای انقلاب همواره حامی مردم فلسطین بوده است. امروز برای بسیاری از مردم جهان، خوی درندگی صهیونیستها آشکار شده و درستی نگاه جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین بیش از پیش اثبات شده است.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم این موج عظیم حمایت به جایی برسد که کشورهای عربی و اسلامی نیز با شجاعت از فلسطین و جریان مقاومت پشتیبانی کنند. جمهوری اسلامی نشان داده در دفاع از سرزمین و منافع ملی خود هرگز منتظر کمک دیگران نمیماند و هرگونه اقدام صهیونیستها و آمریکاییها علیه کشورمان پاسخی سخت و کوبنده دریافت خواهد کرد. امروز حمایت از فلسطین وظیفه انسانی، اسلامی، شرعی و دینی همه ماست.
