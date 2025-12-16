به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمدرضا منشوری» معاون هماهنگکننده سپاه قدس استان گیلان، امروز سهشنبه، 25 آذر 1404 در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه «اسوه پایگاههای مقاومت مساجد و محلات» در رشت با اشاره به برگزاری این رویداد، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاههای مقاومت مساجد و محلات در رشت هستیم که در آن حدود ۴۰ پایگاه اسوه از مساجد و محلات مختلف استان حضور دارند و عملکردها و دستاوردهای خود را در معرض دید عموم مراجعهکنندگان قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه، تقویت پیوند میان امامان جماعت، مساجد و پایگاههای مقاومت است، افزود: تلاش شده است با ایجاد ارتباطی منسجم و وحدتآفرین میان این ارکان، زمینهای فراهم شود تا مسائل و مشکلات محلات بهصورت دقیق شناسایی و احصا شود و با همیاری، تعامل و ارتباط مؤثر با مسئولان شهری و بخشی، برای رفع این مشکلات اقدام شود.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس استان گیلان تصریح کرد: این رویکرد در حال حاضر در برخی غرفههای نمایشگاه بهصورت عملی به نمایش گذاشته شده و پایگاههای مقاومت توانستهاند نمونههایی از همافزایی، همکاری و اقدام مشترک را بهخوبی ارائه دهند.
منشوری با اشاره به نقش محوری جوانان و نوجوانان در فعالیتهای محلهمحور بیان کرد: از اهداف بلندمدت این حرکت، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان در محلات، بهویژه در میان نوجوانان و جوانانی است که بهصورت میدانی و مستقیم در این عرصهها فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: این فعالیتها در واقع بستری آموزشی و تربیتی برای آینده این نسل محسوب میشود تا آنان برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر در نظام مقدس جمهوری اسلامی آماده شوند و با کسب تجربه میدانی، توانمندی لازم برای ایفای نقشهای مؤثر در جامعه را به دست آورند.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس استان گیلان با تأکید بر اهمیت این نمایشگاه خاطرنشان کرد: نمایشگاه اسوه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتها، توانمندیها و تجارب موفق پایگاههای مقاومت مساجد و محلات است و میتواند الگویی عملی برای تقویت نقشآفرینی مردمی در حل مسائل اجتماعی و محلی باشد.
در ادامه این مراسم، علی رفاهتی، دبیر اجرایی جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج استان گیلان نیز با اشاره به برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: در این دوره از نمایشگاه اسوه بسیج، ۴۰ غرفه با حضور ردههای موفق بسیج از سراسر استان گیلان برپا شده که این غرفهها با محوریت قرارگاههای محلهمحور و پایگاههای مقاومت برادران و خواهران بسیج فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه همچنین مساجدی حضور دارند که در ابعاد مختلف نقش پیشران ایفا کردهاند، افزود: این مساجد و پایگاهها در عرصههای گوناگون توانستهاند فعالیتهای مؤثر و شاخصی را به انجام برسانند و دستاوردها، ابتکارات، خلاقیتها و نوآوریهای خود را که حاصل تلاشهای میدانی و مستمر آنهاست، در معرض دید عموم قرار دادهاند.
دبیر اجرایی جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج گیلان با تشریح حوزههای فعالیت ارائهشده در این نمایشگاه بیان کرد: اقدامات انجامشده در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سایبری و فضای مجازی، محرومیتزدایی، علمی و پژوهشی و بسیاری دیگر از عرصههایی که پایگاههای مقاومت در آنها فعالیتهای ارزشمند و شایستهای داشتهاند، در این نمایشگاه ارائه شده است تا بازدیدکنندگان و سایر پایگاههای مقاومت بتوانند از این تجارب بهرهمند شوند.
رفاهتی با بیان اینکه این نمایشگاه میتواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه میان پایگاههای مقاومت داشته باشد، گفت: مشاهده دستاوردها و فعالیتهای موفق، زمینهای مناسب برای الگوبرداری و تقویت انگیزه در میان بسیجیان و پایگاههای مقاومت در سایر شهرستانهای استان فراهم میکند.
وی با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه اسوه بسیج گیلان تصریح کرد: این نمایشگاه از ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا ۲۷ آذرماه ادامه دارد و همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر پذیرای بازدیدکنندگان است.
دبیر اجرایی جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج گیلان در پایان با اشاره به فرآیند ارزیابی آثار بیان کرد: این نمایشگاه بهصورت سالانه برگزار میشود و در هر دوره، دستاوردها، ابتکارات و عملکرد پایگاههای موفق بسیج مورد ارزیابی قرار میگیرد و برگزیدگان این دوره نیز توسط ارزیابان مشخصشده انتخاب شده و برای رقابت و معرفی در سطح کشوری معرفی خواهند شد.
