خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: ۱. در بسیاری از روایات معتبر آمده است که خاک قبر حسین علیه السلام شفای هر درد وآن دوای بزرگ است.[1]

۲. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «تربت آن حضرت شفای هر درد وامان از هر ترسی است».[2]

۳. در حدیثی دیگر فرمود: «هر کس به دردی دچار شود وبا تربت آن حضرت خود را درمان کند بی‌شک شفا می‌یابد، مگر آنکه آن بیماری مرگ باشد».[3]

۴. در روایتی دیگر فرمود: «خاک قبر امام حسین علیه السلام شفای دردهاست، هر چند یک‌سوم فرسخ دورتر از قبر بردارند».[4]



۵. در حدیث است که کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: زنی مقداری نخ به من داده که به خدمتکاران کعبه معظّمه بدهم تا پیراهن کعبه را با آن بدوزند. حضرت فرمود: «با آن مقداری عسل وزعفران بخر، سپس خاک قبر امام حسین علیه السلام را بگیر وبا آب باران نرم کن ودر میان عسل وزعفران بریز وبه شیعیان ما بده تا بیماران خود را با آن مداوا کنند».[5]

۶. در روایتی دیگر فرمود: «هیچ چیز در شفا بخشیدن مانند تربت نیست، مگر دعا».[6]

7.از حضرت صاحب الزمان (عج) روایت شده است که فرمودند:«هر کس تسبیح تربت امام حسین (ع) را در دست گیرد و ذکر را فراموش کند، ثواب ذکر برای او نوشته می‏شود».[7]

8.امام صادق (ع) در این باره می ‏فرماید:«همانا سجود بر تربت حسین (ع) حجابهای هفتگانه را پاره می کند»[8]

منبع:

[1] . مصباح المتهجّد، ص ۷۳۲؛ مکارم الأخلاق، ص ۱۶۷؛ بحارالأنوار، ج ۱۰۱، ص ۱۲۳، ح ۱۸.

[2] . کامل الزیارات، ص ۲۷۸، ح ۴؛ طبّ الأئمّه، ص ۵۲؛ بحارالأنوار، ج ۱۰۱، ص ۱۳۰، ح ۴۵.

[3] . کامل الزیارات، ص ۲۷۵، ح ۶.

[4] . همان، ح ۴.

[5] . کامل الزیارات، ص ۲۷۴، ح ۲؛ مکارم الأخلاق، ص ۱۶۵.

[6] . کامل الزیارات، ص ۲۸۱، ح ۵.

[7](بحارالانوار , علامه مجلسی , ج 44 ص 280)

[8](کافی , مرحوم کلینی , ج 4 ص 588)

برگرفته از سایت هدانا و نمناک