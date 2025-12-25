کتاب »دین و دنیای مدرن« در اندونزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «دین و دنیای مدرن» به زبان اندونزیایی ترجمه و در اندونزی منتشر شد.

این اثر یادداشت‌هایی در شناخت نوع پیوند دین و دنیای مدرن است. رشته سخن با نگاهی گذرا به تبیین مفهوم ضرورت دین و رابطه آن با مفاهیم مشابه آغاز شده است. در ادامه، رویکرد اندیشمندان اسلامی و غربی به این موضوع از نظر گذرانده و تلاش شده است تا وجوه تمایز آن آشکار گردد.

گام بعدی، بیان تفصیلی وجوه لزوم رجوع به دین و ضرورت بعثت پیامبران از نظر اندیشمندان اسلامی است. در این فصل، آرایی نظیر: نیاز جامعه به قانون، اهمیت شناخت حق و سیر به سوی آن، ارزشمندی تکلیف و شناخت راه کمال، محور بحث قرار گرفته‌اند. آن گاه طرح چالش‌برانگیز کفایت عقل و علم در عصر حاضر و ادعای دکتر سروش در زمینه استغنای محمود از دین مطرح و ارزیابی شده است.

به دنبال آن، آثار زیان‌بار تکیه افراطی به علم و عقل در مغرب زمین، روند روزافزون دین‌گرایی به ویژه اسلام در آن دیار و بیان علت‌های گرایش به اسلام از زبان تازه‌مسلمانان منعکس گردیده است.

کتاب دین و دنیای مدرن اثر ابوالفضل ساجدی از سوی هری سوپریانتو به زبان اندونزیایی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

