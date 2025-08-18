کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» در تانزانیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

این کتاب بحث و بررسی پیرامون برخی از مسایل مورد اختلاف میان مکتب اهل بیت(ع) و مکتب اهل سنت در حوزه مباحث اعتقادی است. رشته سخن در این نوشتار با ارزیابی شیوه بعضی از بزرگان اهل سنت در علوم رجال و حدیث آغاز و سپس به ریشه‌یابی دلایل مقابله آنان با شیعه در آن حوزه‌ها پرداخته شده است.

نگارنده در این اثر با نقد رویکرد اهل سنت در رویارویی با روایات و راویان احادیث، سعی نموده تا شیوه‌ای صحیح را عرضه بدارد. بخش دیگر مباحث این کتاب بر اختلافات شیعه و اهل سنت در مسایل اعتقادی متمرکز گردیده و در آن به مقایسه دیدگاه شیعه و فرقه‌های مختلف اهل سنت در مسایلی چون تشبیه و تجسیم در قلمرو مباحث توحیدی اهتمام ورزیده شده است.

کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» اثر حسین المعتوق، از سوی عبدالرزاق راشد بلال به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

