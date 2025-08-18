  1. صفحه اصلی
  2. اخبار مجمع

کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» در تانزانیا منتشر شد

۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
کد خبر: 1717839
کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» در تانزانیا منتشر شد

به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

این کتاب بحث و بررسی پیرامون برخی از مسایل مورد اختلاف میان مکتب اهل بیت(ع) و مکتب اهل سنت در حوزه مباحث اعتقادی است. رشته سخن در این نوشتار با ارزیابی شیوه بعضی از بزرگان اهل سنت در علوم رجال و حدیث آغاز و سپس به ریشه‌یابی دلایل مقابله آنان با شیعه در آن حوزه‌ها پرداخته شده است.

نگارنده در این اثر با نقد رویکرد اهل سنت در رویارویی با روایات و راویان احادیث، سعی نموده تا شیوه‌ای صحیح را عرضه بدارد. بخش دیگر مباحث این کتاب بر اختلافات شیعه و اهل سنت در مسایل اعتقادی متمرکز گردیده و در آن به مقایسه دیدگاه شیعه و فرقه‌های مختلف اهل سنت در مسایلی چون تشبیه و تجسیم در قلمرو مباحث توحیدی اهتمام ورزیده شده است.

کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» در تانزانیا منتشر شد

کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» اثر حسین المعتوق، از سوی عبدالرزاق راشد بلال به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

..............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha