کتاب «الصلاة معراج المؤمن» در افغانستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الصلاة معراج المومن» به زبان پشتو ترجمه و در افغانستان منتشر شد.
این اثر مختصری در آموزش کیفیت به جا آوردن فریضه نماز است. گروه مؤلفین این اثر، تازه مکلفها را مخاطب اصلی خود قرار داده و با بهرهگیری از تصاویر، تلاش نمودهاند به صورتی ساده، مقدمات، شرایط، احکام، ذکرها و مبطلات نماز را آموزش دهند.
این کتاب کوچک، با نام بردن از اصول و فروع دین و مقدمات نماز آغاز گردیده و در ادامه به موضوع طهارت پرداخته و شرایط صحت، کیفیت و مبطلات وضو و سپس چگونگی تیمم کردن، زمان واجب شدن تیمم، چیزهایی که تیمم برا آنها صحیح بوده و شرایط صحت و مبطلات آن را بیان کرده است. به دنبال آن نیز شرایط لباس نمازگزار، وقتهای نمازها، قبله، اذان و اقامه، کیفیت نماز خواندن، واجبات و ارکان نماز، مبطلات و شکهای صحیح در نماز توضیح داده شده است.
کتاب «الصلاة معراج المومن» اثر مصطفی قیصر، از سوی عبدالرحیم دورانی به زبان پشتو ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.
