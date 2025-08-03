  1. صفحه اصلی
۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶
کتاب «الصلاة معراج المؤمن» در افغانستان منتشر شد

به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الصلاة معراج المومن» به زبان پشتو ترجمه و در افغانستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الصلاة معراج المومن» به زبان پشتو ترجمه و در افغانستان منتشر شد.

این اثر مختصری در آموزش کیفیت به جا آوردن فریضه نماز است. گروه مؤلفین این اثر، تازه مکلف‌ها را مخاطب اصلی خود قرار داده و با بهره‌گیری از تصاویر، تلاش نموده‌اند به صورتی ساده، مقدمات، شرایط، احکام، ذکرها و مبطلات نماز را آموزش دهند.

این کتاب کوچک، با نام بردن از اصول و فروع دین و مقدمات نماز آغاز گردیده و در ادامه به موضوع طهارت پرداخته و شرایط صحت، کیفیت و مبطلات وضو و سپس چگونگی تیمم کردن، زمان واجب شدن تیمم، چیزهایی که تیمم برا آن‌ها صحیح بوده و شرایط صحت و مبطلات آن را بیان کرده است. به دنبال آن نیز شرایط لباس نمازگزار، وقت‌های نمازها، قبله، اذان و اقامه، کیفیت نماز خواندن، واجبات و ارکان نماز، مبطلات و شک‌های صحیح در نماز توضیح داده شده است.

کتاب «الصلاة معراج المؤمن» در افغانستان منتشر شد

کتاب «الصلاة معراج المومن» اثر مصطفی قیصر، از سوی عبدالرحیم دورانی به زبان پشتو ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

