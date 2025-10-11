کتاب »اهل البیت(ع) فی آیة التطهیر« در تانزانیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «اهل البیت(ع) فی آیة التطهیر» اثر جعفر مرتضی العاملی، به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

این کتاب پژوهشی پیرامون تبیین مفهوم واقعی عبارت «اهل البیت» در آیه تطهیر و اثبات اختصاص آن به پنج تن آل عبا می‌باشد. نویسنده در ابتدا یادآور می‌شود که پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، گروهی درصدد برآمدند تا مصداق «اهل بیت» را همسران پیامبر، بنی هاشم و حتی امت اسلام معرفی نمایند.

در ادامه، وی پژوهش خود را در دو بخش اصلی؛ یکی «اهل بیت در قرآن» و دیگری «نقد و بررسی» به رشته تحریر در آورده است. بخش نخست، خود شامل 5 فصل است که در تأیید مصداقیت پنج تن اهل کساء، به بحث و بررسی پیرامون مفهوم اهل بیت در قرآن، مفهوم آیت التطهیر از نگاه پیامبر، عدم مخالفت روایات با نص قرآن، ظهور سیاقی و دلالت و استدلال، می‌پردازد.

بخش دوم، به نقد و واکاوی شبهات وارد شده اختصاص یافته است. این مباحث، در چهار فصل و با محوریت عناوینی همچون توجیهات نادرست، 10 دلیل بر عدم شمول همسران پیامبر، عدم شمول بنی هاشم و دلالت آیه تطهیر بر عصمت، تدوین شده است.

کتاب «اهل البیت(ع) فی آیة التطهیر» از سوی عمری محمد چگا به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

.....................................

پایان پیام/ 167