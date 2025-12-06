کتاب »آئین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)« در مالزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «آئین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و در مالزی منتشر شد.

این کتاب شرح و توضیحی بر فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است. این عهدنامه که به هنگام اعزام مالک اشتر برای تصاحب حکومت مصر از سوی امیرالمومنین علیه السلام به نگارش درآمده، دربردارنده توصیه‌ها و دستور العمل‌هایی به منظور حکمرانی اسلامی است.

مولف این اثر نیز در نظر داشته تا از سر دقت در فرازهای مختلف این نامه، دیدگاه اسلام در حوزه دولت و کشورداری را تبیین نماید. در ابتدای این اثر، مطالبی در ارتباط با مولف و در ادامه، مباحثی پیرامون شخصیت مالک اشتر و اهمیت حکومت مصر در صدر اسلام به رشته تحریر درآمده است. سپس فرازهای مختلف فرمان، یک به یک محور قرار گرفته و توضیحات لازم در ذیل آن‌ها ارائه گردیده است.

رعایت تقوا و لزوم توجه به اخلاق و آموزه‌های اسلامی برای شخص حاکم، رعایت انصاف و عدالت در رفتار با مردم، اهمیت مبارزه با ظلم، توصیه‌هایی به دولتمردان و بیان شیوه‌های اداره نیروهای کشوری و لشکری از قسمت‌های مختلف این نوشتار است.

کتاب «آئین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)» اثر محمدفاضل لنکرانی، از سوی محسن دهقانی تفتانی ترجمه شده و در قطع رقعی منتشر شده است.

