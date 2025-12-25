به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترور اکرام الدین سریع، فرمانده پیشین پلیس استان تخار افغانستان در تهران واکنش‌های متعددی را در میان چهره‌های سیاسی، نظامی و فعالان رسانه‌ای افغانستان برانگیخته است. بسیاری از این شخصیت‌ها این حادثه را «تکان‌دهنده»، «هدفمند» و «نگران‌کننده» توصیف کرده‌اند.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو شورای مقاومت ملی برای نجات، در پیامی این ترور را «حادثه‌ای فجیع و ناجوانمردانه» خواند و با ابراز همدردی با خانواده سریع، او را از «جنرالان (ژنرال) نیکنام و شخصیت‌های خدوم» نظام پیشین افغانستان توصیف کرد.

محمد عالم ایزدیار، نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز این رویداد را «ضایعه‌ای بزرگ» دانست و گفت: «این دومین بار است که فرماندهان وابسته به حوزه مقاومت در ایران هدف ترور قرار می‌گیرند.»

نظیف خرمی، از افسران پیشین پلیس افغانستان، با انتشار پیامی احساسی، سریع را «فرزند صدیق و خدمت‌گذار حقیقی کشور» توصیف کرد.

ضیا آریانژاد، عضو پیشین پارلمان افغانستان نیز با تأیید خبر ترور، گفت که سریع پس از سقوط دولت پیشین به ایران پناه برده بود.

عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، نیز با محکوم‌کردن این ترور، سریع را «انسانی جسور و پرتلاش» توصیف کرد که در مأموریت‌های دولتی «نقش مؤثر و خدمات شایانی» داشت و در دوران مهاجرت نیز «پیوسته در خدمت هموطنان و افسران» بود. او ضمن نکوهش عاملان این رویداد، خواستار پیگرد جدی طراحان و مجریان ترور شد و برای قربانیان «رحمت الهی و جایگاه بهشت برین» طلب کرد.

احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، نیز این ترور را «ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه مهاجرین و ملت افغانستان» خواند و از جمهوری اسلامی ایران خواست با شفافیت کامل عاملان و انگیزه‌های این حمله را شناسایی و معرفی کند.

طبق گزارش منابع خبری در افغانستان از جمله خبرگزاری افغان ایرکا به نقل از منبعی که مطلع معرفی کردند، سریع پس از تماس فردی ناشناس که درخواست «کمک برای حل مشکلش» را داشت، از دفتر خود خارج شده و در همان مسیر هدف حمله قرار گرفته است.

به گفته او، سریع در ایران در زمینه پیگیری مجوز اقامت برای نظامیان سابق فعالیت می‌کرد؛ مجوزی که مانع از اخراج آنان به افغانستان می‌شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، افراد مسلح ناشناس روز چهارشنبه، در یکی از مناطق تهران به سوی خودروی حامل اکرام‌الدین سریع و همراهانش تیراندازی کردند. یکی از همراهان او در محل جان باخت و خود سریع با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد، اما ساعاتی بعد جان سپرد.

اکرام‌الدین سریع از فرماندهان ارشد پلیس در نظام جمهوریت افغانستان بود و آخرین‌بار به‌عنوان فرمانده پلیس استان تخار افغانستان فعالیت می‌کرد.

او پیش از آن نیز در چندین سمت مهم امنیتی در ساختار پلیس افغانستان حضور داشت و پس از سقوط دولت پیشین افغانستان در سال ۲۰۲۱، سریع به ایران پناه برد. در سال‌های اخیر، او نقش فعالی در پیگیری امور اقامتی نظامیان سابق افغانستان در ایران داشت.

.............

پایان پیام/