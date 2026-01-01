به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابعی منتسب به طالبان ادعا کردند که اکرامالدین سریع، به دستور سازمان اطلاعات پاکستان (آیاسآی) در شهر تهران، پایتخت ایران ترور شده است.
این منابع تصریح میکنند که آیاسآی از طریق جاسوسهای خود از چندی پیش این نظامی پیشین افغانستان را زیر نظر داشت و در روزهای اخیر با استفاده از گروههای نیابتی خود دست به این اقدام زد.
براساس گفتههای منابع، پاکستان با ترور این نظامی پیشین افغانستان، در تلاش تخریب روابط میان کابل و تهران بوده است.
منابع تاکید میکنند که پس از تنشهای اخیر میان پاکستان و افغانستان و روابط گرم کشور با ایران، اسلام آباد در تلاش است تا از هر طریق ممکن روابط کابل و تهران را پُر تنش ساخته و به تیرهگی بکشاند.
ژنرال اکرام الدین سریع حدود یک هفته پیش در تهران از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله ترور شد.
