به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان حقوقی نسبت به تلاش‌های جدید دولت یونان برای تقویت روابط با اسرائیل هشدار داده‌اند و این رویکرد را اقدامی همراه با خطر نقض حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌کنند. این هشدارها پس از نشست سه‌جانبه روز دوشنبه در قدس در سرزمین‌های اشغالی مطرح شد؛ نشستی که با حضور «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، «کیریاکوس میتسوتاکیس» نخست‌وزیر یونان، و «نیکوس خریستودولیدیس» رهبر اداره یونانی‌نشین قبرس برگزار شد.

در این نشست، که به‌گفته ناظران بیش از هر چیز بر همکاری‌های دفاعی متمرکز بود، نتانیاهو که در عرصه بین‌المللی با انزوای روبه‌افزایش مواجه است، تلاش کرد تا مناسبات خود با آتن را تقویت کند. برخی تحلیلگران می‌گویند حضور میتسوتاکیس در این دیدار، او را در برابر قضاوت تاریخی و اخلاقی قرار می‌دهد.

میتسوتاکیس نخستین رهبر اروپایی بود که پس از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی در غزه، در آوریل گذشته به دیدار او رفت. کارشناسان هشدار می‌دهند که تأکید نخست‌وزیر یونان بر توصیف اسرائیل به‌عنوان یک به‌اصطلاح «دولت دموکراتیک» نمی‌تواند بار حقوقی اتهامات طرح‌شده علیه این رژیم را تغییر دهد.

در همین راستا، «هایدی متیوز»، استاد حقوق در دانشکده «آزگود هال» دانشگاه یورک در کانادا، تأکید کرد که حضور آتن در این نشست نشان‌دهنده آمادگی یونان برای پیگیری منافع منطقه‌ای خود «به قیمت چشم‌پوشی از تعهدات بین‌المللی» است. وی با اشاره به انتقال محموله‌های نظامی از طریق آب‌های سرزمینی یونان تصریح کرده که این کشور دارای «سابقه‌ای از همراهی با عملیات اسرائیل در غزه» از طریق تسهیل ارسال سلاح و تجهیزات دوگانه است.

متیوز همچنین به چالش حقوقی‌ای اشاره کرده که وکلای یونانی این هفته علیه دولت این کشور مطرح کرده‌اند؛ چالشی مرتبط با برنامه انتقال بیش از ۱,۶۰۰ تن مهمات ساخت آمریکا به مقصد اسرائیل توسط کشتی «اوشن گلادیِیتور» از بندر «هِراکلیون» در جزیره «کرت». او می‌گوید این اقدام می‌تواند با معاهدات تجارت تسلیحاتی در تعارض باشد.

وی همچنین با اشاره به قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل و طرح ۲۰ بندی موسوم به «طرح صلح ترامپ برای غزه» خاطرنشان کرده است که این دو سند با انتقادهای گسترده‌ای به دلیل تعارض با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» مواجه شده‌اند. متیوز تأکید کرده است که حتی با وجود اعلام آتش‌بس، وضعیت حقوقی اشغال فلسطین تغییر نکرده و دیگر دولت‌ها حق ندارند اقداماتی انجام دهند که به رسمیت شناختن این وضعیت غیرقانونی محسوب شود.

از سوی دیگر، «نو گوردون» استاد اسرائیلی‌تبار دانشگاه «کوئین مری لندن» گفته است که دیدار میتسوتاکیس با نتانیاهو در حالی انجام شده که نخست‌وزیر رژیم اسرائیل تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد و رهبران جهانی «به جای تجلیل» باید پیگیر روندهای قانونی باشند. به گفته او، نخست‌وزیر یونان با این دیدار «در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند مصداق هم‌دستی با نقض حقوق بین‌الملل تلقی شود».

«جنتیان زیبری»، کارشناس حقوق بین‌الملل در مرکز حقوق بشر دانشگاه اسلو، نیز تنها انتظار جامعه جهانی از مقام‌های کشورهای دیگر در سفر به اسرائیل را «درخواست پایبندی این رژیم به تعهدات حقوق بین‌الملل» اعلام کرده است؛ از جمله رعایت آتش‌بس، فراهم‌سازی کمک‌های انسانی، توقف شهرک‌سازی‌های غیرقانونی و پایان‌دادن به اشغالگری، همان‌گونه که سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شده است.

