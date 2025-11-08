دادستان ترکیه برای ۳۷ مقام اسرائیلی از جمله نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستان کل ترکیه روز جمعه دستور بازداشت ۳۷ مقام اسرائیلی را به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه صادر کرد. در میان این افراد، نام نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نیز به چشم می‌خورد.

در فهرست افراد تحت تعقیب، شماری از چهره‌های برجسته نظامی و سیاسی اسرائیل دیده می‌شود؛ از جمله یسرائیل کاتس وزیر دفاع کنونی، یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین، ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی، ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش و دیوید سالاما فرمانده نیروی دریایی، به همراه چند مقام دیگر از دولت و ارتش اسرائیل.

دادستانی استانبول اعلام کرد که این احکام بازداشت بر اساس درخواست رسمی دادستانی کل و به دلیل ارتکاب «جنایات علیه بشریت» و «نسل‌کشی» در غزه صادر شده‌اند. همچنین به نقش این افراد در حمله به «ناوگان جهانی ایستادگی» برای شکستن محاصره غزه در تاریخ ۱ اکتبر گذشته اشاره شده است؛ ناوگانی متشکل از ۴۲ کشتی که در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه در حرکت بود.

منابع قضایی ترکیه تأکید کردند که تحقیقات انجام‌شده بر پایه اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان عملیات نظامی اسرائیل در غزه است. این احکام از طریق مجاری قضایی بین‌المللی برای پیگیری حقوقی ارسال شده‌اند.

واکنش حماس

جنبش حماس در بیانیه‌ای از این اقدام ترکیه استقبال کرد و نوشت: «ما صدور حکم بازداشت برای ۳۷ مقام صهیونیست از جمله نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، جنایتکار جنگی نتانیاهو، و وزرای جنگ پیشین و کنونی، یوآو گالانت و یسرائیل کاتس را ارج می‌نهیم.»

حماس این اقدام را بازتابی از «موضع عدالت‌خواهانه مردم و رهبری ترکیه» دانست و آن را نشانه‌ای از همبستگی با مردم فلسطین توصیف کرد که «تحت نسل‌کشی مستمر از سوی رهبران رژیم اشغالگر قرار دارند.»

این جنبش همچنین از کشورهای جهان و نهادهای قضایی بین‌المللی خواست تا «احکام قانونی برای پیگرد رهبران تروریست رژیم صهیونیستی در سراسر جهان صادر کرده و آنان را به دادگاه‌های بین‌المللی برای پاسخگویی به جنایاتشان علیه بشریت بکشانند.»

این احکام در حالی صادر شده‌اند که موجی از انتقادات بین‌المللی علیه اسرائیل به دلیل اتهام ارتکاب نسل‌کشی در غزه از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ بالا گرفته است؛ جنگی که به کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی انجامیده است.

پیش‌تر، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۴ احکام مشابهی علیه نتانیاهو و وزیر دفاعش یوآو گالانت صادر کرده بود. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل، محاصره و ویرانی گسترده در غزه را «سیاستی نظام‌مند برای نابودی جمعی» توصیف کرده‌اند.

