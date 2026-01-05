تعبیر «من دون الله» در قرآن یعنی چه؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: یکی از تعابیر و اصطلاحات پربسامد قرآنی، تعبیر «من دون الله» است که با بسامد بسیار بالایی (حدود ۱۲۹ مرتبه) در قرآن بهکار رفته است. «من دون الله» به چه معنا است؟ بسامد فراوان آن بیانگر چه نکاتی است؟ ترجمه دقیق و تفسیر درست آن چیست؟
عبارت «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ» یکی از اصطلاحات پرکاربرد قرآنی است. کلمه «دون» ۱۴۴ بار در ۱۴۲ آیه از قرآن ذکر شده که ۷۰ مورد آن در ترکیب «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ» است. همچنین، این ترکیب با ضمایر مختلف (مانند ضمیر مخاطب «کاف» ۲ بار «مِنْ دُونِکَ»، ضمیر متکلم مع الغیر «نا» ۱ بار «مِنْ دُونِنا»، ضمیر غائب «هاء» ۳۷ بار «مِنْ دُونِهِ» و ضمیر متکلم وحده «یاء» ۳ بار «مِنْ دُونِی» درمجموع ۱۱۳ بار به خداوند متعال ارجاع داده شده است. (۱) در این نوشتار این تعبیر قرآنی را معنا خواهیم کرد.
معنا و ترجمه تعبیر «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ»
این تعبیر از سه کلمه تشکیل شده است: ۱. حرف جرّ «مِن»، ۲. اسم «دُون» و ۳. لفظ جلاله «الله» یا ضمیر مرتبط با خداوند. کلمه سوم نیازی به توضیح ندارد؛ بههمیندلیل، بهسراغ معنای دو کلمه اول میرویم:
۱. حرف جرّ «مِن» در اصل به معنای «ابتدای غایت» است و اگر نگوییم این معنا تنها معنای آن است، دستکم باید گفت «ابتدای غایت» در همه معانی دیگر آن حضور دارد و سایر معانی را باید بهگونهای به آن برگرداند؛
۲. برای کلمه «دون» معانی متنوعی ازجمله: پایین، زیر، بالا، قبل، بعد، جلو، عقب، پشت، نزدیکی، مغایرت، حقیر، از چشم افتاده، شریف، ضعف، سستی، جداشده، ناقص، بدون، بهجز و... ذکر شده است. معنای مشترک و ریشهای «دون»، «مغایرت همراه با پایین بودن در رتبه» است؛ یعنی «غیری که در رتبه پایینتر قرار دارد».
با توجه به معانی «مِن» و «دون»، میتوان نتیجه گرفت که عبارت «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ» هر نوع مغایرتی با خداوند را شامل نمیشود؛ بلکه به مغایرتی اشاره دارد که بر «نبود الله و جدایی از او» تأکید میکند. از غیری که از جانب خدا و مورد تائید او نباشد، با «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ» یاد میشود؛ بهعبارتدیگر، «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ» هر چیزی است که از «جانب خدا» آغاز نشده و با او ارتباطی ندارد، بلکه از مرتبهای پایینتر از خداوند (ماسوی الله) نشئت میگیرد و مورد رضایت خداوند نیست. به عبارت سوم، این ترکیب به هر موجودی اشاره میکند که نهتنها از خداوند متمایز است، بلکه ازنظر منشأ، ارتباط و رتبه، کاملاً از او جدا و فروتر محسوب میشود و خداوند از آن خشنود نیست. (۲)
در ادامه برای نمونه، چند آیه از آیات قرآن که در آنها تعبیر «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ» بهکاررفته است، ترجمه و تفسیر میشوند:
- «وَ مٰا لَکُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لاٰ نَصِیرٍ؛ (۳) برای شما از غیر جانب خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست.»
این آیه در مقام نفی هرگونه سرپرست و یاور غیر از خدا نیست، چراکه در آیات دیگر قرآن، ولایت (۴) و نصرت (۵) برای غیر خدا نیز ثابت شده است؛ بلکه سرپرست و یاوری که از جانب خدا نباشد را نفی و ردّ میکند.
- «أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ شُفَعٰاءَ ...؛ (۶) آیا شفاعتگرانی که از غیر جانب خدایند برای خود گرفتهاند.»
این آیه شفاعت و شفیع را بهصورت مطلق نفی نمیکند تا با آیات دیگری که از وجود شفیع و شفاعت خبر دادهاند، در تعارض باشد؛ (۷) بلکه شفاعتکنندگانی که از سوی خدا نیستند را نفی میکند.
- «هٰذٰا خَلْقُ اَللّٰهِ فَأَرُونِی مٰا ذٰا خَلَقَ اَلَّذِینَ مِنْ دُونِهِ ...؛ (۸) این است آفرینش خدا؛ پس به من نشان دهید کسانی که از غیر جانب او هستند، چه چیزی آفریدهاند ... .»
این آیه نفی خلق غیر خدا همچون خلق پرنده توسط حضرت عیسی علیهالسلام نیست، (۹) بلکه تنها صدور خلق از سوی کسانی که از جانب خدا نیستند را نفی میکند.
- «... لاٰ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیٰاءَ ...؛ (۱۰) ... از سرپرستانی که از غیر جانب او هستند، پیروی نکنید.»
این آیه نمیگوید غیر از خدا «ولی و سرپرستی» ای وجود ندارد تا مثلاً با آیه ولایت در تضاد باشد، بلکه میگوید از افرادی که از جانب خدا «ولی» نیستند، پیروی نکنید. (۱۱)
سرّ تأکید قرآن بر تعبیر ﴿مِنْ دُونِ اَللّٰهِ﴾
نکته اساسی و بسیار مهمی که در تکرار فراوان «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ» نهفته است، تأکید بر توحید خالص و نفی هرگونه شرک، به شیوهای دقیق و جامع و بدون هرگونه افراطوتفریط است. قرآن نمیخواهد صرفاً بگوید «جز خدا کسی مثلاً ولی و شفیع نیست»، بلکه میخواهد بگوید: هر موجودی، حتی پیامبران، ملائکه یا اولیای و برگزیدگان الهی که دارای ولایت و شفاعت هستند، مستقل از خدا نیستند، بلکه همگی آنان، این امور را از جانب خداوند و با رضایت او دارند.
این تبیین دقیق، برای درک صحیح مفاهیمی چون توسل و شفاعت در اسلام حیاتی است. این رویکرد، نهتنها با همه آیات قرآن، اعم از اینکه ولایت یا شفاعتی را اثبات یا نفی میکنند، سازگار است، بلکه از افراطوتفریط در عقیده جلوگیری میکند؛ یعنی هم از شرکورزی به غیر خدا (که برای آنها استقلال قائل شویم) و هم از انکار نقش و جایگاه بندگان برگزیده الهی که با اذن خداوند واسطه فیض هستند، پرهیز میدهد.
۱. تعبیر «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ»، ولایت، نصرت، شفاعت، سرپرستی یا خلق را نه به خدا منحصر میکند و نه از غیر خدا نفی میکند، بلکه تنها ولایت، نصرت، شفاعت، سرپرستی یا خلقی را که منشأ آن غیر خداوند باشد، نفی میکند؛
۲. تکرار فراوان این تعبیر در قرآن در راستای ارائه نگاهی متعادل درزمینهٔ توحید و شرک، به خوانندگان این کتاب است. مطابق تعبیر قرآنی «مِنْ دُونِ اَللّٰهِ»، نه توحید به معنای نصرت و ولایت نداشتن غیر خداست و نه اعتقاد به ولایت و نصرت داشتن غیر خدا لزوماً شرک است؛
۳. قرآن، اعتقاد به شفاعت بتها را تخطئه کرده و مردود دانسته، چون از جانب او نیست؛ اما باور به شفاعت بندگان برگزیده خدا را که از جانب خدا است، نهتنها نفی نکرده، بلکه ثابت کرده است؛ چون این نوع شفاعت با اذن و اراده الهی است.
برای مطالعه بیشتر:
