به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، گیدئون ساعر، امروز ۶ ژانویه ۲۰۲۶ وارد هرگیسا (Hargeisa)، مرکز سومالی‌لند شد. این سفر اولین بازدید رسمی یک مقام بلندپایه صهیونیستی از زمان به رسمیت شناختن ادعای استقلال این منطقه جدایی‌طلب از سوی تل‌آویو است. منابع دیپلماتیک سومالی‌لند اعلام کرده‌اند که ساعر در این سفر با عبدالرحمن محمد عبداللهی، رئیس‌جمهور سومالی‌لند دیدار و مذاکراتی درباره توسعه همکاری‌های سیاسی و راهبردی برگزار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، جزئیات مذاکرات و هرگونه توافقات احتمالی هنوز تأیید نشده است. وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ واکنشی رسمی نسبت به این سفر نشان نداده است. این سفر نمادی از تلاش‌های تل‌آویو برای تحکیم روابط با منطقه‌ای است که عملاً در سطح بین‌المللی به عنوان بخشی از سومالی شناخته می‌شود و به رسمیت شناختن آن توسط اسرائیل، اقدامی که شدیدا در سراسر جهان محکوم شد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند که این سفر، بخشی از پروژه گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه شاخ آفریقا و نزدیک به آبراه‌های حیاتی است و می‌تواند تنش‌ها و چالش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد.

