نود و نهمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۱
نود و نهمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

شماره جدید هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و نهم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و نهمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

چند نکته طلائی از بیانات مقام معظم رهبری درباره فضیلت ماه رجب 

یادداشت مدیر مسئول: خلوت دینی و تجربه امر قدسی، اعتکاف اسلامی در افق تطبیق با ادیان ابراهیمی

زندگی و رهبر امام علی(ع)؛ به روایت پروفسور آنجلو ترنزونی، تاریخ نگار و پژوهشگر پیشین دانشگاه جنوای ایتالیا

مهدکودک: نمادی از تاریخ، هنر و ارزش های انسانی؛ جوزپه ایلوو پژوهشگر ایتالیایی

حدیث هفته 

واتیکان در هفته ای که گذشت 

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

