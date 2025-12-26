به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و نهم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.
در نود و نهمین شماره «هفتهنامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» میخوانیم:
چند نکته طلائی از بیانات مقام معظم رهبری درباره فضیلت ماه رجب
یادداشت مدیر مسئول: خلوت دینی و تجربه امر قدسی، اعتکاف اسلامی در افق تطبیق با ادیان ابراهیمی
زندگی و رهبر امام علی(ع)؛ به روایت پروفسور آنجلو ترنزونی، تاریخ نگار و پژوهشگر پیشین دانشگاه جنوای ایتالیا
مهدکودک: نمادی از تاریخ، هنر و ارزش های انسانی؛ جوزپه ایلوو پژوهشگر ایتالیایی
حدیث هفته
واتیکان در هفته ای که گذشت
علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.
۲۶۸
