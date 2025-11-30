  1. صفحه اصلی
نود و پنجمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۹
شماره جدید هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و پنجم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و پنجمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز بسیج مستضعفان 

یادداشت مدیرمسئول: تبیین جایگاه عقل در نظام کلامی شیخ مفید 

بسیج مستضعفان تجلی بخش آرمان های انقلاب اسلامی در خدمت رسانی به مردم؛ دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه

قدیسه سانتا چچیلیا «حواریه»: دکتر آلیچه میجانوو؛ پژوهشگر ایتالیایی

حدیث هفته 

واتیکان در هفته ای که گذشت 

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

