به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و سوم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.
در نود و سومین شماره «هفتهنامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» میخوانیم:
بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار
یادداشت مدیرمسئول: کتاب، چراغ آگاهی و ستون توسعه فرهنگی در اندیشه معاصر
تأثیر اندیشههای علامه طباطبایی بر گفتوگوی بینادیانی؛ دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه
قدس مارتینو دوتور «حواری»: دکتر آلیچه میجانوو؛ پژوهشگر ایتالیایی
حدیث هفته
واتیکان در هفته ای که گذشت
علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما