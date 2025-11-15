به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و سوم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و سومین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار

یادداشت مدیرمسئول: کتاب، چراغ آگاهی و ستون توسعه فرهنگی در اندیشه معاصر

تأثیر اندیشه‌های علامه طباطبایی بر گفت‌وگوی بین‌ادیانی؛ دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه

قدس مارتینو دوتور «حواری»: دکتر آلیچه میجانوو؛ پژوهشگر ایتالیایی

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

