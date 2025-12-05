به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و ششم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و ششمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)

یادداشت مدیر مسئول: زن در بستر تمدن اسلامی و غرب مدرن: مقایسه ای انتقادی از جاهلیت تا سرمایه داری

دانشجو؛ از پرسش تا پرچم داری عدالت؛ دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

