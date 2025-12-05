  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

نود و ششمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۸
کد مطلب: 1758042
نود و ششمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

شماره جدید هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و ششم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و ششمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)

یادداشت مدیر مسئول: زن در بستر تمدن اسلامی و غرب مدرن: مقایسه ای انتقادی از جاهلیت تا سرمایه داری 

دانشجو؛ از پرسش تا پرچم داری عدالت؛ دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه 

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت 

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha