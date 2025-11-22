به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و چهارم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و چهارمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

یادداشت مدیرمسئول: فاطمه(س)؛ الگوی جامع انسان معاصر در پرتو کمال انسانی

دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه : حکمت و فلسفه اسلامی؛ الگوی شتاب دهنده معنویت و اخلاق در جهان معاصر

گزارش برگزاری نشست دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) و دانشگاه پاپی آنتونیانوم و امضای یادداشت تفاهم همکاری فیمابین

رونمایی کتاب سپاس اسلام مولف پروفسور فرانکو کاردینی با حضور هیاتی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

