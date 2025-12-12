  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

نود و هفتمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۱
کد مطلب: 1760895
نود و هفتمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

شماره جدید هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و هفتم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و هفتمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز پژوهش

یادداشت مدیر مسئول: راهی به سمت اندیشه نو؛ پژوهش به عنوان فرایندی وجودی، خلاقانه و معناآفرین

وحدت حوزه و دانشگاه: همگرایی معرفتی به مثابه یک ضرورت تمدنی؛ دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه 

حدیث هفته 

واتیکان در هفته ای که گذشت 

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha