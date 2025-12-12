به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و هفتم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.
در نود و هفتمین شماره «هفتهنامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» میخوانیم:
بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز پژوهش
یادداشت مدیر مسئول: راهی به سمت اندیشه نو؛ پژوهش به عنوان فرایندی وجودی، خلاقانه و معناآفرین
وحدت حوزه و دانشگاه: همگرایی معرفتی به مثابه یک ضرورت تمدنی؛ دکتر مرتضی صانعی استاد حوزه و دانشگاه
حدیث هفته
واتیکان در هفته ای که گذشت
