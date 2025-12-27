یونیفل: ارتش اسرائیل نیروهای حافظ صلح را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) اعلام کردند که صبح دیروز جمعه، آتش سنگین از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب خط آبی شلیک شد و در نزدیکی یک گشت یونیفل که در حال بررسی مانعی در جاده روستای بسطرا بود، فرود آمد. این حادثه پس از انفجار یک نارنجک دستی در همان منطقه رخ داد.

در بیانیه یونیفل آمده است که با وجود عدم ثبت خسارت به تجهیزات این نیرو، صدای تیراندازی و انفجار، موجب آسیب سطحی یکی از نیروهای حافظ صلح شد.

این بیانیه همچنین به حادثه‌ای جداگانه در شهرک کفرشوبا اشاره کرد؛ جایی که یک گشت دیگر یونیفل در حال انجام مأموریت عملیاتی روزانه بود و هدف تیراندازی از سمت ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

یونیفل تأکید کرد که ارتش اسرائیل پیش‌تر از فعالیت‌های این گشت‌ها در مناطق حساس نزدیک خط آبی مطلع شده بود و این اقدامات طبق رویه‌های مشخص انجام می‌شد.

در ادامه بیانیه آمده است که هرگونه حمله به نیروهای حافظ صلح یا تیراندازی در نزدیکی آنان، نقض جدی قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود.

یونیفل در پایان بار دیگر از ارتش رژیم صهیونیستی خواست تا رفتارهای خصمانه خود را متوقف کرده و از هدف قرار دادن نیروهای حافظ صلح که برای حفظ امنیت و ثبات در امتداد خط آبی فعالیت می‌کنند، دست بردارد.

...............................

پایان پیام/ 167