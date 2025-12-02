سازمان ملل کاهش نیروهای حافظ صلح در لبنان را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «کاندیس أردییل» سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان، اعلام کرد که این سازمان روند کاهش تعداد نیروهای حافظ صلح در لبنان را آغاز کرده است؛ اقدامی که شامل کاهش ۲۵ درصدی نیروها خواهد بود.

اردییل در گفت‌وگو با روزنامه «ایزویستیا» توضیح داد: «به دلیل کاهش بودجه در ساختار سازمان ملل، نیروهای یونیفل (UNIFIL) عملیات کاهش شمار نیروهای خود را آغاز کرده‌اند و این روند تا اوایل سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد.»

وی تأکید کرد که نیروهای حافظ صلح در طول سال گذشته هیچ‌گونه فعالیت نظامی از سوی حزب‌الله یا دیگر گروه‌های مسلح غیر دولتی در منطقه مأموریت خود مشاهده نکرده‌اند و همچنین هیچ بازسازی زیرساخت نظامی غیرمجاز یا ورود سلاح‌های غیرقانونی ثبت نشده است.

طبق داده‌های سازمان ملل، تا تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵، ( ۲۹ آبان ۱۴۰۴) تعداد نیروهای یونیفل به ۹۹۰۰ نفر کاهش یافته، در حالی که پیش‌تر این تعداد ۱۰۵۰۰ نظامی بود.

شایان ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل، مأموریت نیروهای یونیفل را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ ، (۱۰ دی ۱۴۰۵) تمدید کرده است.

