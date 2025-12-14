به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عبری اعلام کردند اسرائیل پیامی به لبنان از طریق واسطههای آمریکایی ارسال کرده که در آن تأکید شده است که همکاری میان حزبالله و ارتش لبنان غیرقابل قبول است!
یک مقام امنیتی اسرائیلی به شبکه ۱۲ گفت: این پیام پس از دریافت شواهدی مبنی بر هماهنگی حزبالله با ارتش لبنان صادر شد.
ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد حملهای که قصد داشت به روستای یانوح در جنوب لبنان انجام دهد را بهطور موقت متوقف کرده تا ارتش لبنان بتواند خانهی مشخصی را بازرسی کند.
ارتش لبنان این بازرسی را انجام داد و منابع امنیتی گفتند این اقدام با هماهنگی کمیته نظارت بر آتشبس شامل نمایندگان آمریکا، فرانسه، نیروهای یونیفل، لبنان و اسرائیل صورت گرفت.
اسرائیل پیشتر همان روز هشدار تخلیه روستای یانوح را صادر کرده بود تا حملهای را علیه آنچه «زیرساخت حزبالله» خوانده آماده کند.
سخنگوی ارتش اسرائیل بعداً اعلام کرد حمله «موقتاً متوقف شده» اما هدف همچنان تحت نظر است. او افزود این توقف پس از درخواست ارتش لبنان از سازوکار نظارت بر آتشبس برای رسیدگی به «نقض توافق» انجام شد.
سخنگوی یونیفل گفت نیروهای سازمان ملل، ارتش لبنان را در این بازرسی همراهی کردند و یادآور شد: هرگونه اقدام اسرائیل در این زمینه نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت محسوب میشود.
شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد تام باراک فرستاده آمریکایی، ، روز دوشنبه به اسرائیل سفر خواهد کرد تا با نخستوزیر بنیامین نتانیاهو دیدار کند و مانع تشدید تنش با لبنان شود و همچنین برای رسیدن به تفاهماتی با سوریه تلاش کند.
تلآویو همچنان از طریق واشنگتن هشدارهای شدید به بیروت درباره حزبالله منتقل میکند.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما