دستگیری ۶ شهروند لبنانی به اتهام حمله به نیروهای یونیفل در جنوب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان روز شنبه اعلام کرد که شش نفر از شهروندان این کشور را به اتهام حمله به یک گشت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در جنوب این کشور بازداشت کرده است.

بر اساس بیانیه‌ای که ارتش لبنان در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، این حمله روز جمعه (۵ دسامبر ۲۰۲۵) در مسیر الطیری – بنت جبیل رخ داد که منجر به آسیب دیدن یکی از خودروهای این نیروها شد، اما آسیبی به عناصر یونیفل نرسید.

فرماندهی ارتش لبنان بلافاصله پس از وقوع حادثه، تحقیقاتی را برای تعقیب عاملان آغاز کرد و به دنبال آن، مدیریت اطلاعات ارتش موفق به بازداشت ۶ فرد مظنون در این حمله شد.

فرماندهی کل ارتش لبنان بر «خطر هرگونه تجاوز به نیروهای یونیفل» تأکید کرده و اعلام کرد که در پیگیری عاملان هیچ‌گونه سهل‌انگاری نخواهد شد.

این بیانیه همچنین بر «نقش اساسی یونیفل در منطقه جنوب لیتانی» و «هماهنگی نزدیک میان این نیروها و ارتش لبنان» و مشارکت مؤثر آنها در تلاش‌ها برای برقراری ثبات تأکید کرد.

یونیفل اولین بار در سال ۱۹۷۸ در لبنان مستقر شد و مأموریت آن بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ بین‌المللی، که پس از درگیری نظامی بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ صادر شد، گسترش یافت.

