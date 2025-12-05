جوزف عون خواستار فشار بر اسرائیل برای خروج از لبنان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان از جامعه جهانی خواست برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت اجرای آتش‌بس و خروج از خاک لبنان اقدام کند. این درخواست امروز جمعه در جریان دیدار او با هیئتی از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت در کاخ بعبدا در بیروت مطرح شد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، کاخ ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که عون در این دیدار بر پایبندی لبنان به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی تأکید کرده و از جامعه جهانی خواست برای حمایت از ارتش لبنان جهت تکمیل مأموریت‌هایش اقدام کند.

هیئت سازمان ملل نیز بر حمایت از ثبات لبنان از طریق اجرای کامل قطعنامه‌های بین‌المللی و پشتیبانی از ارتش و همچنین ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد.

هدف از سفر هیئت سازمان ملل به لبنان

این سفر با هدف بررسی تنش‌های جاری میان لبنان و اسرائیل و نیز بررسی وضعیت پس از پایان مأموریت نیروهای یونیفل در پایان سال آینده انجام می‌شود.

قرار است هیئت با رؤسای جمهوری و پارلمان لبنان دیدار کرده و سپس به جنوب لبنان سفر کند تا شرایط میدانی در منطقه را از نزدیک بررسی کند.

نشست بی‌سابقه پیش از سفر هیئت

سفر هیئت سازمان ملل یک روز پس از برگزاری نشستی بی‌سابقه میان نمایندگان غیرنظامی لبنان و اسرائیل با حضور آمریکا در الناقوره انجام می‌شود؛ نشستی که هدف آن کاهش تنش‌های اسرائیل در جنوب لبنان اعلام شد.

عون روز پنجشنبه اعلام کرد که جلسه نخست مذاکرات با اسرائیل در منطقه الناقوره زمینه را برای نشست‌های بعدی که از ۱۹ دسامبر آغاز می‌شود فراهم کرده است. او همچنین بر ضرورت غلبه زبان مذاکره بر جنگ تأکید کرد.

رئیس جمهور لبنان در جلسه روز پنجشنبه هیئت دولت در کاخ بعبدا، اعلام کرد که «سیمون کرم» مأمور ریاست هیئت لبنانی در «کمیته مکانیزم» شده است؛ کمیته‌ای که مسئول نظارت بر اجرای آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل است.

وی گفت این اقدام علیه هیچ گروه لبنانی نیست، بلکه برای حفاظت از کشور و جلوگیری از جنگ انجام می‌شود.

در همین جلسه، فرمانده ارتش گزارش ماهانه سوم درباره اجرای طرح انحصار سلاح در مناطق جنوب لیتانی را ارائه کرد. این طرح بر اساس مصوبه ۵ آگوست سال جاری باید تا پایان سال تکمیل شود.

واکنش یونیفل

از سوی دیگر، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) حملات هوایی اسرائیل به منطقه عملیاتی‌شان در جنوب لبنان را محکوم کردند و آن را نقض صریح قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت دانستند.

یونیفل از ارتش اسرائیل خواست از سازوکارهای هماهنگی موجود استفاده کند و در مقابل، به طرف‌های لبنانی هشدار داد از واکنش‌هایی که ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند پرهیز کنند.

یونیفل همچنین اعلام کرد یک فرد ناشناس در نزدیکی بنت‌جبیل به سمت یکی از خودروهای آنها تیراندازی کرده اما آسیبی وارد نشده است؛ و این اقدام را غیرقابل قبول دانسته و خواستار تحقیق فوری شد.

تشدید حملات اسرائیل

جنگنده‌های اسرائیلی دیروز پنج‌شنبه چندین منطقه جنوب لبنان را هدف قرار دادند. خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک ساختمان در محرونه در منطقه صور و ساختمانی دیگر در جباع واقع در النبطیه هدف حمله قرار گرفته و هر دو تخریب شده‌اند.

حملات هوایی بعدی نیز مناطق برعشیت و المجادل را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل گفت که مواضع حزب‌الله در این مناطق را هدف گرفته است.

با وجود توافق آتش‌بسی که ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ میان لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه امضا شد، اسرائیل همچنان به انجام حملات روزانه ادامه می‌دهد و نیروهایش را در پنج تپه در جنوب لبنان، حفظ کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸