به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل مدعی شد که روز یکشنبه در جریان حملات هوایی و پهپادی به مناطق مختلف جنوب لبنان، دست‌کم دو عضو حزب‌الله را ترور کرده و عضو سومی را نیز هدف قرار داده است. تل‌آویو ادعا کرد که افراد هدف در حال بازسازی زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله بوده‌اند و اقدامات آنان نقض توافق میان لبنان و اسرائیل محسوب می‌شود.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نخستین حمله در شهرک یاطر انجام شده و فرد هدف، به گفته این ارتش، در حال بازتوانی زیرساخت‌های حزب‌الله بوده است. در حمله دوم که در منطقه بنت جبیل رخ داد، اسرائیل مدعی شد فرد کشته‌شده نماینده محلی حزب‌الله و مسئول هماهنگی امور نظامی و اقتصادی بوده است.

ارتش اسرائیل همچنین از اجرای حمله‌ای سوم علیه یکی دیگر از عناصر حزب‌الله خبر داد، اما اعلام کرد که نتایج این حمله هنوز در دست بررسی است. حزب‌الله لبنان تاکنون واکنشی رسمی به این ادعاها نشان نداده است.

واکنش وزارت بهداشت لبنان: ۳ کشته و یک زخمی

در مقابل، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در نتیجه حملات پهپادی اسرائیل، سه نفر شهید و یک نفر زخمی شده‌اند. بنا بر این گزارش، یک نفر در شهرک یاطر، نفر دوم در منطقه صفد البطیخ و نفر سوم در جویّا از توابع شهرستان صور به شهادت رسیده‌اند. این وزارتخانه این حملات را نقض جدید آتش‌بس میان دو طرف دانست که بیش از یک سال از اعلام آن می‌گذرد.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی، شهرک شبعا در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند. همچنین یک منبع امنیتی لبنانی اعلام کرد که این حملات به تخریب دو خودرو و یک دستگاه بولدوزر و وقوع چندین مورد زخمی شدن انجامیده است.

در تازه‌ترین تحولات میدانی، ارتش لبنان پس از هشدار اسرائیل برای بمباران یک خانه در بلده یانوح، در این منطقه مستقر شد. پس از بازرسی این خانه توسط ارتش لبنان و نیروهای یونیفل، اسرائیل هشدار خود را لغو کرد.

«آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد که تعلیق حمله پس از درخواست ارتش لبنان برای ورود به محل و رسیدگی به آنچه اسرائیل نقض توافق می‌داند، صورت گرفته است.

تهدید تل‌آویو به حمله گسترده در صورت خلع سلاح حزب‌الله

این در حالی است که اسرائیل در هفته‌های اخیر حملات خود به لبنان را تشدید کرده و حزب‌الله را به تلاش برای بازسازی توان نظامی متهم می‌کند؛ هم‌زمان، لبنان تحت فشارهای آمریکا و اسرائیل برای تسریع روند حصر سلاح در دست دولت قرار دارد، موضوعی که با اختلافات داخلی شدید و مخالفت صریح شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان، مواجه شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رسانه‌های اسرائیلی از تکمیل طرح ارتش اسرائیل برای آغاز حمله‌ای گسترده خبر می‌دهند؛ حمله‌ای که در صورت عدم اجرای تعهد دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال ۲۰۲۵، به اجرا گذاشته خواهد شد. این تعهد بر اساس توافق آتش‌بس، شامل عقب‌نشینی حزب‌الله به شمال رود لیتانی و تحویل سلاح‌هایش در برابر عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی است.

با این حال، اسرائیل همچنان پنج موقعیت راهبردی را در داخل خاک لبنان در اشغال خود نگه داشته و حزب‌الله نیز هرگونه خلع سلاح را رد کرده و تأکید دارد که هر جنگ جدیدی اهداف اسرائیل را محقق نخواهد کرد.

بر اساس آمارها، اسرائیل از آغاز تجاوز به لبنان در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از چهار هزار نفر را به شهاده رسانده و حدود ۱۷ هزار نفر را زخمی کرده و آتش‌بس اعلام‌شده را بیش از ۴۵۰۰ بار نقض نموده است. این اقدامات همچنین شامل اشغال پنج تپه راهبردی در جنگ اخیر و مناطقی دیگر است که اسرائیل دهه‌هاست در اشغال خود دارد.

