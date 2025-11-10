الازهر مصر ۷۰ شعبۀ جدید مؤسسه حفظ قرآن افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد جامع الازهر از آغاز به کار ۷۰ شعبۀ جدید مؤسسه حفظ قرآن در شهرهای مختلف مصر خبر داد. این اقدام با هدف توسعۀ آموزش دینی و تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به حفظ قرآن در مناطقی که فاقد مراکز مشابه بودند انجام شده است.

به گزارش تارنمای المؤشر، مؤسسۀ حفظ قرآن الازهر اعلام کرد افتتاح این شعب در راستای رهنمودهای شیخ احمد الطیب، شیخ الازهر، صورت گرفته که بر گسترش آموزش قرآنی در سراسر کشور تأکید ویژه دارد.

عبدالمنعم فؤاد، از مسئولان الازهر، گفت هدف از ایجاد این مراکز، ارائۀ آموزش‌های دینی به دور از اندیشه‌های افراطی است. وی افزود: الازهر می‌کوشد نسل جوان را از افراط‌گرایی مصون نگه دارد و آموزش قرآنی را در سطحی کیفی و گسترده گسترش دهد.

همچنین، متولی مسجد جامع الازهر، تأکید کرد فرایند آموزشی در این شعب مطابق با استانداردهای آموزشی و دقتی است که در مؤسسۀ اصلی الازهر در قاهره رعایت می‌شود. او گفت افتتاح این شعب، فرصت جدیدی برای هزاران نفر فراهم می‌کند تا به صورت حضوری به حفظ قرآن و علوم دینی و دنیوی بپردازند.

