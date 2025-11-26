واکنش الازهر به ویدیوی منتشرشده آزار دانشجویان مسلمان فلوریدا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز رصد الازهر برای مبارزه با افراطگرایی، روز سه‌شنبه، حمله‌ «شدیداً اسلام‌هراسانه» به دانشجویان مسلمان دانشگاه جنوب فلوریدا (USF) را محکوم کرد و از این دانشگاه خواست تا به‌طور سریع و شفاف به این حادثه پاسخ دهد. اعضای انجمن دانشجویان مسلمان ایالات متحده هنگام انجام نماز صبح در محوطه دانشگاه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اقدامی که واکنش‌های گسترده و درخواست برای تحقیقات رسمی را به دنبال داشته است.

در بیانیه الازهر به ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است اشاره شده که سه نفر در هنگام نماز به دانشجویان نزدیک شده و رفتار تحریک‌آمیز و توهین‌آمیزی داشته‌اند. یکی از مهاجمان در مقابل دانشجویان مشغول خوردن گوشت خوک بوده و دیگران نیز با الفاظ توهین‌آمیز به باورهای دینی آنان حمله کرده‌اند. به گفته انجمن دانشجویان مسلمان، این حمله شامل فریاد زدن به یک دانشجوی زن با حجاب، تهدید به برداشتن روسری و استفاده از زبان توهین‌آمیز بوده است.

این افراد در اقداماتی شنیع‌تر به سمت این دانشجویان تف کرده‌اند. انجمن دانشجویان مسلمان نامه‌ای رسمی به مدیریت دانشگاه ارائه کرده و خواستار تقویت امنیت دانشجویان، صدور بیانیه رسمی علیه اسلام‌هراسی، آغاز تحقیقات رسمی و اختصاص فضایی امن برای انجام عبادت شده است.

رصدخانه الازهر با ابراز نگرانی شدید از این حادثه، تأکید کرد که چنین اقدامات خشونت‌آمیز، محیط‌های آموزشی که باید فضایی امن و محترم برای دانشجویان باشند را به مکان‌های تهدید و ارعاب تبدیل می‌کند. این نهاد دانشگاه را به پاسخ سریع و شفاف فراخواند و یادآور شد که آزادی عادت و دینی یک حق قانونی است و تأخیر در رسیدگی تنها موجب افزایش ترس قربانیان خواهد شد.

