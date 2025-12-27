به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی نیشابوری، دبیر ستاد جایزه جهانی اربعین، در نشست خبری مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین که روز شنبه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با تشریح اهداف، ابعاد و آمار این رویداد بینالمللی گفت: جایزه جهانی اربعین با هدف جهانیسازی اربعین حسینی طراحی شده است؛ رویدادی که حامل پیامی انسانی، فطری و فراملی است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به اقتضای جایگاه بینالمللی، رسالت قانونی و مأموریت ذاتی خود، همواره موضوع اربعین حسینی، فرهنگ و معنویت را در دستور کار قرار داده و طراحی این جایزه نیز در همین راستا انجام شده است.
وی افزود: اربعین حسینی با همه زیباییها، جلوهها و عظمتش در گذشته و حال، صحنههایی را رقم میزند که در دنیای مادی قابل ترجمه و تحلیل نیست. در این مسیر، مردمانی حضور دارند که خود از نظر معیشتی در وضعیت مطلوبی نیستند، اما با تمام وجود میزبان زائران میشوند. گاهی اگر زائری از کنار موکب عبور کند و از میوه، غذا یا خدماتی که میزبان با زحمت آماده کرده استفاده نکند، میزبان اشک میریزد و با التماس میخواهد که زائر از آن بهره ببرد، چراکه این را وظیفه و رسالت خود میداند.
دبیر ستاد جایزه جهانی اربعین تأکید کرد: اگر مخاطب بینالمللی فقط درباره اربعین شنیده یا مطالبی خوانده باشد، شاید تنها بخشی از حقیقت را درک کند، اما اگر این تجربه بهصورت روایتگری تصویری، هنری و نزدیک به حس و مشاهده منتقل شود، برای او به یک علامت سؤال بزرگ تبدیل میشود؛ آن هم در دنیایی که در نقطهای دیگر، قتل، غارت و نسلکشی با تأیید ابرقدرتهایی که مدعی حقوق بشر هستند رخ میدهد، اما در نقطهای دیگر، عاشقانی از ملتها، نژادها، زبانها و ادیان مختلف، با عقلانیت، محبت، خردورزی و دلدادگی نسبت به انسان کامل و نهضت عاشورا، چنین اجتماع عظیمی را شکل میدهند.
وی ادامه داد: پیادهروی اربعین صرفاً یک فستیوال یا یک راهپیمایی معمولی نیست؛ اربعین یک مناسک، یک مدرسه و یک فرآیند تربیتی است. انسان در این مسیر احساس میکند با هر قدم، به معنویت و تعالی او افزوده میشود. این تجربه مشترک، افراد را در یک حس واحد قرار میدهد و همین ویژگیهاست که اربعین را به رویدادی بینظیر در جهان تبدیل کرده است.
حسینی نیشابوری با اشاره به مأموریت دبیرخانه جایزه جهانی اربعین اظهار داشت: دبیرخانه این جایزه در یازده دوره گذشته تلاش کرده است دلنوشتهها، فیلمها، تصاویر، اشعار، پژوهشها، سفرنامهها و روایتهای مختلف از این رویداد عظیم را شناسایی، جمعآوری، داوری و معرفی کند؛ چه در حوزه نخبگانی و پژوهشی، چه در میان نویسندگان، شاعران، مستندسازان، عکاسان و حتی فعالان فضای مجازی که در صفحات شخصی خود روایتگر اربعین بودهاند.
وی با ارائه آمار مقایسهای دورههای مختلف گفت:
در دوره هشتم این جایزه، پنج رشته وجود داشت و ۴۸۱۸ اثر به دبیرخانه ارسال شد.
در دوره نهم (۱۴۰۲)، هشت رشته تعریف شد و ۱۲۵۰ اثر از ۳۸ کشور دریافت شد.
در دوره دهم (۱۴۰۳)، هفت رشته وجود داشت و ۳۱۸۲ اثر از ۴۲ کشور به دبیرخانه رسید.
و امسال، در یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین، در همان هفت رشته، ۳۵ هزار و ۸۱۶ اثر از ۴۷ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده که نشاندهنده رشد چشمگیر کمی و کیفی این رویداد است.
دبیر ستاد جایزه جهانی اربعین درباره رشتههای این دوره توضیح داد: این هفت رشته شامل «کتاب و اربعینپژوهی»، «فیلم مستند»، «عکس (حرفهای و غیرحرفهای)»، «فعالان فضای مجازی»، «شعر»، «سفرنامه و دلنوشته» و «نواهای اربعینی» است.
وی با اشاره به گستره جغرافیایی شرکتکنندگان گفت: آثار ارسالی از کشورهایی همچون ایران، عراق، پاکستان، یونان، الجزایر، بحرین، عربستان سعودی، ایتالیا، اسپانیا، افغانستان، استرالیا، آمریکا، نیجریه، ترکیه، کویت، ازبکستان، آذربایجان، گرجستان، تاجیکستان، ارمنستان، بنگلادش، امارات، فرانسه، آلمان، یمن، اندونزی، تایلند، مراکش، اتیوپی، قطر، مالزی، اردن، ترکمنستان، کانادا. تانزانیا و دهها کشور دیگر ارسال شده است که نشاندهنده تنوع ملیتی و پراکندگی جغرافیایی قابل توجه این جایزه است.
حسینی نیشابوری خاطرنشان کرد: این آمارها نشان میدهد که روند جایزه جهانی اربعین هم از حیث کمیت و هم از نظر کیفیت، روندی مثبت و رو به رشد داشته است. البته پیشنهادهایی برای افزودن رشتههای جدید مطرح شده که برخی از آنها در شورای سیاستگذاری تصویب شده و برخی دیگر در دستور بررسی قرار دارد و انشاءالله در دورههای آینده اجرایی خواهد شد.
وی با تأکید بر رویکرد مردمی این رویداد گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صرفاً با نگاه سازمانی در این جایزه نقشآفرینی نکرده است. یکی از اقدامات مهم این بود که رویدادهای ملی مرتبط با اربعین و عاشورا ذیل یک دبیرخانه مردمی تعریف شد و مسئولیت آنها به خود فعالان سپرده شد.
دبیر ستاد جایزه جهانی اربعین در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد: پس از برگزاری ده دوره این جایزه و با توجه به اینکه خاستگاه اربعین، کربلای معلی است، با موافقت رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تصمیم گرفته شد که مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین برای نخستینبار در کشور عراق و در شهر کربلا و طبق روال همیشگی در ۱۵ رجب برگزار شود.
وی افزود: این پیشنهاد با استقبال گسترده ظرفیتهای فرهنگی و اربعینی عراق مواجه شد. شخصیتهایی همچون آیتالله عبدالمهدی کربلایی، تولیت آستان عباسی و دیگر نهادها و تشکلهای فرهنگی عراق از جمله انجمن عکاسان، اتحادیه شاعران، ناشران و مراکز فرهنگی، اعلام آمادگی کامل کردند و حتی امکاناتی مانند سالنهای اجتماعات را بهصورت رایگان در اختیار این رویداد قرار دادند.
حسینی نیشابوری در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص حاکم بر جهان اسلام، محور مقاومت و اردوگاه مستضعفان، برگزاری اختتامیه جایزه جهانی اربعین در کربلای معلی میتواند نقشی مهم در انسجامبخشی، وحدتآفرینی و تقویت همگرایی میان ملتها و حاکمیتها ایفا کند و پیام حقیقی اربعین را بهدرستی به جهانیان منتقل سازد.
........
پایان پیام/
نظر شما