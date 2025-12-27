به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه نخستین پویش عکس «طریق‌العلما» با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مبلغان در مواکب و زیارت اربعین، چهارشنبه هفته گذشته ـ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ ـ در نگارخانه فرهنگ قم افتتاح شد.

این پویش با هدف نمایش نقش مبلغان دینی در زیارت اربعین و فعالیت‌های فرهنگی مواکب برگزار شد و فراخوان آن از مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد.

در این نمایشگاه، ۳۶ قطعه عکس به نمایش درآمده است که این تعداد، از مجموع ۱۶۱۲ اثر از ۲۲۷ هنرمند عکاس، داوری و انتخاب شده است.

در بین آثار به نمایش‌گذاشته شده در این نمایشگاه ۲ اثر از عکس‌های جناب آقای محمد اخلاقی دبیر سرویس عکس خبرگزاری ابنا و ۵ اثر از جناب آقای حمید عابدی عکاس این خبرگزاری نیز به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه از سوم دی‌ماه تا هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ در نگارخانه فرهنگ قم واقع در خیابان شهیدان فاطمی، بین کوچه ۱۰ تا ۱۲ میزبان علاقه‌مندان است.

