به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در همایش تجلیل از مبلغان بینالمللی اربعین حسینی ۱۴۰۴، حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری با اشاره به تحولات منطقهای و جهانی و نیاز به بازخوانی اهداف راهپیمایی اربعین، بر اهمیت توجه به موضوعات «امتسازی» و «تمدن نوین اسلامی» تأکید کرد.
این همایش در سالن همایش امین مجتمع دارالولایه مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین شهریاری در سخنرانی خود با اشاره به تغییرات عمیق ارزشی در سطح جهانی در دهه اخیر، تصریح کرد: حوزههای علمیه باید به ویژه به «امتسازی» و «تمدن نوین اسلامی» توجه بیشتری داشته باشند. این موضوع، همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کردهاند، باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: راهپیمایی اربعین نمادی از ارزشهای ناب اسلامی است که امام حسین(ع) از آن در طول حیات خود پیروی کردند. این ارزشها باید در قالب نظریهپردازیهای جدید به نسلهای حاضر منتقل شود تا در تبلیغات و جهاد تبیین بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد.
حجتالاسلام شهریاری همچنین بر لزوم مهندسیشده بودن فرایند «امتسازی» تأکید کرد و گفت: در این زمینه باید هرم ارزشی منظم و مدونی طراحی کنیم که در آن امنیت به عنوان بنیان و ستون اصلی قرار گیرد.
وی با استناد به آیاتی از قرآن کریم، بیان کرد که امنیت، آرامش و برکت در جامعهای که از تهدیدات بیرونی و نگرانیهای درونی مصون باشد. تصریح کرد: امت اسلامی تنها در صورتی میتواند شکل بگیرد که امنیت داخلی و بیرونی وجود داشته باشد. امت با شورش و فتنه تشکیل نمیشود.
ضرورت همگرایی و پرهیز از اختلافات در اربعین
حجتالاسلام شهریاری در ادامه با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در عراق و ایران، به مسئولیت سنگین مبلغان در هدایت مردم به سوی همگرایی و وحدت اشاره کرد و گفت: دشمنان از این تفاوتها برای ایجاد شکاف و ناامنی بهرهبرداری میکنند. اگر به این نقشهها توجه نکنیم، امنیت منطقهای و وحدت امت اسلامی به خطر خواهد افتاد.
وی با تأکید بر اینکه حضور دهها میلیون زائر در این رویداد، مسئولیت مبلغان را دوچندان میکند، اظهار داشت: گفتمان اربعین باید بهسوی همگرایی، آرامش و وحدت هدایت شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه گفت: اگر راهپیمایی اربعین بهدرستی مدیریت شود، میتواند الگویی عینی از امت واحده اسلامی و زمینهساز تحقق تمدن نوین اسلامی در سطح منطقه و جهان باشد.
امنیت، کرامت و عدالت؛ ارکان تمدن نوین اسلامی در اربعین
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت سه ارزش محوری امنیت، کرامت انسانی و عدالت جهانی در فرآیند امتسازی پرداخت و گفت: امتسازی بدون امنیت ممکن نیست. این سه ارزش نه تنها میتوانند امت اسلامی را بسازند بلکه زمینهساز ایجاد تمدن نوین اسلامی در برابر تمدنهای غیر اسلامی خواهند بود.
حجتالاسلام شهریاری در ادامه به آمار حضور ۲۰ تا ۲۲ میلیون نفر در راهپیمایی سال گذشته اشاره کرد و گفت: از این میان، حدود ۴ میلیون نفر زائر خارجی از ۱۴۰ کشور در این مراسم شرکت داشتند. این نشاندهنده اهمیت و گستره جهانی این رویداد است.
وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم تبلیغات و گفتمانها موجب ایجاد خشونت، قومیتگرایی یا مذهبیگریزی شوند. جامعه عراق با تنوع مذهبی و قومی خود باید با احترام و درک متقابل در مسیر برگزاری مراسم اربعین حرکت کند.
حجتالاسلام شهریاری در پایان سخنان خود افزود: موفقیت در ترویج ارزشهای الهی در راهپیمایی اربعین، به رعایت امنیت، کرامت انسانی و عدالت جهانی بستگی دارد.
پیام اربعین به جهانیان؛ گسترش فرهنگ عاشورا و تحکیم وحدت اسلامی
در بخش دیگری از این همایش، حجتالاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری با اشاره به همکاریهای مثبت بین مبلغان ایرانی و عراقی و نقش مهم مجاهدان حشد الشعبی، اظهار داشت: اربعین حسینی نمونهای بینظیر از وحدت امت اسلامی است که در آن شیعه و سنی، عرب و عجم، ایرانی و عراقی در کنار هم قرار میگیرند و پیام امام حسین(ع) را به جهانیان منتقل میکنند.
وی همچنین اربعین را نمادی از «دیپلماسی فرهنگی و تمدنی» دانست و تأکید کرد: این حرکت عظیم نه بر اساس سیاست، بلکه بر پایه ایمان و ایثار است و میتواند امت اسلامی را متحد کند.
حجتالاسلام کوهساری در ادامه افزود: حرکت عظیم اربعین با هدایت علما و مرجعیت دینی عراق و همکاری مبلغان ایرانی بستری برای تبیین حقیقت اسلام ناب محمدی (ص) و تقویت وحدت میان ملتهای ایران و عراق فراهم کرده است.
نقش ویژه مبلغان ایرانی و عراقی در اربعین
حجتالاسلام سیدجعفر موسویزاده در ادامه همایش ضمن تبریک میلاد امیرالمؤمنین(ع)، از تلاشهای مبلغان ایرانی در عرصه بینالمللی قدردانی کرد.
وی به برنامهریزیهای دقیق برای اعزام بیش از ۶۰۰ مبلغ زباندان به عراق و همکاریهای مشترک بین حوزههای علمیه قم و نجف اشاره کرد و گفت: امسال شاهد هماهنگی بسیار خوبی بین مبلغان حوزههای علمیه قم و نجف بودیم که در بسیاری از مناطق بهطور مشترک فعالیتهای تبلیغی داشتند.
وی پاسخگویی به شبهات در عراق از جمله فعالیتهای مهم مبلغان ایرانی عنوان کرد و افزود: این پاسخها به زبانهای مختلف از جمله عربی منتشر خواهد شد تا فضای فرهنگی و دینی مسیر پیادهروی اربعین غنیتر شود.
حجتالاسلام موسویزاده همچنین بر لزوم استمرار و گسترش این طرحها در سالهای آینده تأکید کرد و گفت: حضور مبلغان ایرانی در عراق، علاوه بر فعالیتهای تبلیغی، موجب انسجام بیشتر بین شیعیان کشورهای مختلف و تقویت همکاریهای فرهنگی و دینی میان عراق و ایران شده است.
تحولات تمدنی و تأثیرات جهانی اربعین
در پایان این همایش، حجتالاسلام و المسلمین احمدی با اشاره به حضور میلیونی زائران از کشورهای مختلف در آیین اربعین حسینی، اظهار داشت: این رویداد تنها مختص یک قوم، ملیت یا مذهب نیست، بلکه اربعین، جشنی برای همگان است. در این فضا، از ملیتها، فرهنگها و مذاهب مختلف در کنار هم قرار دارند که یک نعمت بزرگ الهی است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «زیست موحدانه» در اربعین، گفت: این فرصت به ما میآموزد که با همکیشان و حتی غیرهمکیشان خود در مسیر یک هدف الهی زندگی کنیم.
حجتالاسلام احمدی در پایان بر ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینه تبلیغ دین و فرهنگ اهل بیت (علیهمالسلام) تأکید کرد و افزود: اربعین یکی از بهترین فرصتها برای رشد تمدن اسلامی است که باید از آن بهدرستی استفاده کرد.
همایش تجلیل از مبلغان بینالمللی اربعین حسینی ۱۴۰۴ که با حضور شخصیتهای برجسته دینی از ایران و عراق برگزار شد، نشاندهنده تلاش گسترده در جهت تقویت وحدت اسلامی، گسترش فرهنگ عاشورا و ترویج ارزشهای اربعین بهعنوان الگویی از تمدن نوین اسلامی در سطح جهانی بود.
نظر شما