به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک پژوهش جدید از مرکز تحقیقاتی پیو (Pew Research Center) در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد تجربه‌های دوران کودکی نقش تعیین‌کننده‌ای در ماندگاری یا ترک دین توسط آمریکایی‌ها در بزرگسالی دارد. این گزارش بر پایه «مطالعه چشم‌انداز دینی آمریکا ۲۰۲۳-۲۰۲۴» و نظرسنجی از ۸۹۳۷ بزرگسال آمریکایی انجام شده و در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ۵۶ درصد از مردم آمریکا همچنان خود را پیرو دین دوران کودکی خود می‌دانند، اما ۳۵ درصد یا دین خود را تغییر داده‌اند یا به‌طور کامل از دین فاصله گرفته‌اند.

بر اساس این پژوهش، افرادی که در کودکی تجربه مثبت و آرامی از فضای دینی داشته‌اند، بسیار بیشتر از دیگران در بزرگسالی به دین خود پایبند مانده‌اند. به‌گونه‌ای که ۸۴ درصد از کسانی که تجربه دینی مطلوبی داشته‌اند در دین خود باقی مانده‌اند. در مقابل، ۶۹ درصد از کسانی که تجربه‌ای منفی و محدودکننده داشته‌اند، امروز هیچ تعلق دینی رسمی ندارند و خود را «بی‌دین» معرفی می‌کنند.

پژوهش پیو نشان می‌دهد افرادی که در محیط‌های «بسیار مذهبی» رشد کرده‌اند، بیش از دیگران هویت دینی دوران کودکی را ادامه داده‌اند. در این میان، گروه‌هایی مانند مسلمانان، هندوها و یهودیان بیشترین میزان ماندگاری در دین را داشته‌اند. پس از آن، بی‌دین‌ها (۷۳٪)، پروتستان‌ها (۷۰٪) و کاتولیک‌ها (۵۷٪) قرار می‌گیرند. کمترین میزان تداوم دینی مربوط به پیروان آیین بودا (۴۵٪) گزارش شده است.

پژوهش مذکور همچنین نشان می‌دهد که ترک دین در آمریکا بیشتر در سنین پایین اتفاق می‌افتد. ۸۵ درصد از کسانی که دین خود را کنار گذاشته‌اند، این تصمیم را پیش از ۳۰ سالگی گرفته‌اند و بیش از نیمی از آنان، حتی پیش از ۱۸ سالگی از دین فاصله گرفته‌اند. این روند بازتابی از تغییرات فرهنگی ـ اجتماعی آمریکا و کاهش نقش نهادهای مذهبی در زندگی عمومی محسوب می‌شود.

درباره چرایی ماندن در دین، افرادی که همچنان پایبند هستند دلیل اصلی خود را باورها و اعتقادات دینی اعلام کرده‌اند. به‌طوری که ۶۴ درصد از آنان، باورهای دینی را مهم‌ترین عامل تداوم ایمان خود می‌دانند. پس از آن، نیازهای معنوی (۶۱٪) و یافتن معنا و هدف در زندگی (۵۱٪) قرار دارد. تنها یک‌سوم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که مواضع سیاسی و اجتماعی ادیان برایشان اهمیت دارد.

در مقابل، کسانی که دین خود را کنار گذاشته‌اند، دلایل خود را نداشتن باور به تعالیم دینی (۵۱٪)، بی‌نیازی از دین برای زندگی اخلاقی (۷۸٪)، بی‌اعتمادی به نهادهای مذهبی (۵۰٪) و اختلاف با رویکردهای اجتماعی و سیاسی برخی مذاهب (۳۸٪) عنوان کرده‌اند. عواملی مانند رسوایی‌های اخلاقی در میان رهبران مذهبی یا نارضایتی از جایگاه زنان نیز در این تصمیم‌گیری نقش داشته است.

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که اگرچه روند کاهش دینداری در آمریکا ادامه دارد، اما برخلاف ادعاهای برخی رسانه‌های غربی، نشانه‌ای از بازگشت گسترده به ایمان دینی دیده نمی‌شود. از نگاه این پژوهش، آینده دین در آمریکا بیش از هر زمان دیگری وابسته به کیفیت تجربه کودکان در محیط‌های دینی، نقش خانواده‌ها و اعتماد عمومی به نهادهای مذهبی خواهد بود.

