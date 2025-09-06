به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی تازه نشان میدهد که تقریبا نیمی از دانشآموزان مسلمان در ایالت تنسی آمریکا با آزار و اذیت مذهبی روبهرو بودهاند؛ روندی که نشاندهنده از افزایش اسلامهراسی در مدارس سراسر ایالات متحده است.
به گزارش شبکه فاکس ۱۷، هرچند آمار اختصاصی برای تنسی منتشر نشده، اما یافتههای مؤسساتی مانند «اندیشکده سیاست و درک اجتماعی» و «شورای روابط اسلام و آمریکا»، بیانگر نرخ بالای تداوم آزار علیه دانشآموزان مسلمان در مدارس این کشور است.
بر اساس دادهها، ۴۸ درصد خانوادههای مسلمان دارای فرزند در مقاطع مهدکودک تا دوازدهم دبیرستان اعلام کردهاند که دستکم یکبار در سال گذشته فرزندشان هدف آزار مذهبی قرار گرفته است. نگرانکنندهتر اینکه یکپنجم این خانوادهها گفتهاند این اتفاق تقریبا هر روز رخ میدهد.
این مشکل تنها به آزار همسالان محدود نمیشود. آمار نشان میدهد که در ۴۲ درصد موارد، عاملان آزار، معلمان یا کارکنان مدرسه بودهاند و بسیاری از این حوادث به مناسک دینی دانشآموزان از جمله نماز، روزه یا حجاب مربوط بوده است.
پژوهشهای شعبه شورای روابط اسلام و آمریکا در کالیفرنیا طی سال 2022، تأیید میکند که بیش از ۴۷ درصد دانشآموزان مسلمان در این ایالت قربانی چنین تبعیضاتی شدهاند؛ رقمی بیش از دو برابر میانگین ملی.
