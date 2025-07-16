به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که جامعه مسلمانان تنها یک درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل میدهد، اما در شاخصهایی مانند تحصیلات، تنوع قومی و حضور در مشاغل تخصصی، جایگاهی فراتر از جمعیت خود دارد.
با این حال، تبعیضهای ساختاری و موج فزاینده اسلامهراسی، آینده این اقلیت رو به رشد را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. مقاله زیر به بررسی آماری جامعه مسلمانان آمریکا و چالشها و دستاوردهای این جامعه، پرداخته است:
طبق سرشماری دینی ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، حدود ۴.۵ میلیون مسلمان در آمریکا زندگی میکنند. با این حال، برخی نظرسنجیها مانند پژوهشهای کمیته یهودیان آمریکا، این عدد را کمتر از ۳ میلیون نفر برآورد میکنند.
جامعه مسلمان آمریکا از نظر تنوع قومی، جوانی جمعیت و پیشرفت تحصیلی و شغلی در میان دیگر جوامع دینی این کشور متمایز است:
۲۶ درصد مسلمانان آمریکا در بازه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال قرار دارند، در حالی که این رقم در میان سایر گروهها بین ۲ تا ۱۲ درصد است.
جامعه مسلمانان آمریکا، متنوعترین جامعه دینی این کشور است: یکسوم سیاهپوست، یکسوم از آسیای جنوبی، یکچهارم عربتبار و سایرین از سراسر جهان از جمله جمعیت روبهرشد مسلمانان لاتینتبار هستند.
۴۶ درصد مسلمانان آمریکا دارای مدرک دانشگاهی یا بالاتر هستند (در مقابل ۳۸ درصد در میان عموم مردم).
حدود ۵,۸۹۶ مسلمان در ارتش آمریکا مشغول خدمت هستند.
توزیع جغرافیایی و اقتصادی مسلمانان آمریکا:
اکثر مسلمانان آمریکا در مناطق کلانشهری بزرگ مانند نیویورک، کالیفرنیا، ایلینوی و نیوجرسی سکونت دارند. ۴۲ درصد آنان در خود آمریکا متولد شدهاند و بقیه مهاجر نسل اول هستند.
۲۲ درصد مسلمانان آمریکا درآمدی بیش از ۱۰۰ هزار دلار دارند، در حالی که این عدد برای یهودیان آمریکایی ۴۴ درصد است.
در مقابل، ۳۳ درصد مسلمانان آمریکا درآمدی زیر ۳۰ هزار دلار دارند. با این وجود، صدها میلیونر و دستکم ۶ میلیاردر مسلمان در آمریکا زندگی میکنند.
زنان مسلمان آمریکا تقریباً با مردان مسلمان این کشور در سطح درآمد پایین برابرند و در سطح درآمد بالا تنها ۵ درصد عقبتر هستند، در حالی که این اختلاف در میان یهودیان ۳۸ درصد است.
اشتغال و زمینههای حرفهای مسلمانان آمریکا:
مسلمانان آمریکا بیش از عموم مردم، خوداشتغال هستند. در شهر نیویورک، ۹۶ هزار کسبوکار مسلمانمالک و در ایالت میشیگان ۳۶ هزار مورد وجود دارد.
بیش از ۱۰ درصد از مسلمانان آمریکا در زمینه مهندسی و فناوری اطلاعات فعالیت دارند.
حدود ۸ درصد مسلمانان آمریکا در حوزههای پزشکی مشغولاند. تخمین زده میشود ۵۰ هزار پزشک مسلمان در آمریکا فعالیت کنند که ۵ درصد کل پزشکان را شامل میشود.
مساجد، مراکز اسلامی و آموزش دینی:
در آمریکا حدود ۲,۷۷۱ مسجد و بیش از ۳۰۰ مدرسه اسلامی وجود دارد که به بیش از ۵۰ هزار دانشآموز خدمات میدهند.
۷۶ درصد مساجد آمریکا، مدارس آخر هفته برای کودکان برگزار میکنند.
۸ حوزه علمیه، ۳ کالج و ۱ دانشگاه توسط مسلمانان در آمریکا اداره میشوند.
مساجد در آمریکا تنها محل عبادت نیستند؛ بلکه مرکز فعالیتهای اجتماعی، مدنی و حقوق بشریاند. سازمان حقوق بشری "Justice For All" از حمایتهای اولیه مساجد تأسیس شد.
عمل به شعائر اسلامی در آمریکا:
شهادتین: در ایالت ایلینوی، ۲۵ درصد افزایش جمعیت مسلمانان ناشی از گرویدن به اسلام بوده است. با این حال، در همین ایالت، ۴۱ درصد نو مسلمانان طی چند سال از دین خارج میشوند؛ این رقم در نیویورک ۶۱ درصد است.
نماز: طبق گزارش گالوپ، ۳۸ درصد مسلمانان بهطور منظم در نماز جمعه شرکت میکنند، در مقابل ۴۴ درصد پروتستانها و ۶۷ درصد مورمونها.
زکات: در سال ۲۰۲۱، مسلمانان آمریکایی ۱.۸ میلیارد دلار زکات به اهداف داخلی و بینالمللی اهدا کردند.
روزه: حدود ۴۷ درصد مسلمانان آمریکا در ماه رمضان روزه میگیرند.
مسلمانان آمریکا در خدمات عمومی و سیاسی:
در حال حاضر چهار مسلمان در کنگره آمریکا حضور دارند.
هیچ مسلمان آمریکایی تا کنون به مقام وزارت (کابینه) منصوب نشده است.
دولت جو بایدن، بیشترین تعداد مسلمانان را در مناصب رسمی گماشت.
فعالیتهای حقوق بشری و حمایت از امت اسلامی
فعالیتهای مسلمانان آمریکایی نقش مهمی در عرصه بینالمللی ایفا کردهاند:
کمک به توقف نسلکشی بوسنی توسط صربستان
به رسمیت شناختن تجاوز جنسی بهعنوان جنایت جنگی
جلوگیری از ورود دهساله نارندرا مودی، نخستوزیر هند به آمریکا به دلیل نقشش در کشتار مسلمانان گجرات
توقف سوزاندن اجباری اجساد مسلمانان سریلانکا در دوران کرونا
وادار کردن آمریکا به اعلام نسلکشی مسلمانان روهینگیا توسط میانمار
قانون الزام واردکنندگان کالا از چین به عدم استفاده از کار اجباری اویغورها
جمعآوری ۲.۳ میلیارد دلار کمک برای پناهجویان روهینگیا
افزایش حمایتهای کنگره آمریکا از آتشبس در فلسطین از ۳ نفر به ۹۰ نفر، که در نهایت منجر به اختصاص ۱۰ میلیارد دلار کمک بشردوستانه به غزه شد
آمار اسلامهراسی در آمریکا:
پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، افبیآی ۷۰۰ هزار مسلمان آمریکا را مورد بازجویی قرار داد.
۲۵ درصد شکایات تبعیض شغلی مربوط به مسلمانان آمریکا بوده، در حالی که آنها تنها ۱ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند.
کودکان مسلمان در مدارس آمریکا: بیش از ۵۰ درصد احساس ناامنی و طردشدگی دارند.
رسانههای آمریکا همچنان تصویری منفی از مسلمانان ارائه میدهند.
بودجه سالانه سازمانهای اسلامهراس در آمریکا ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
چالشهای احتمالی پیش روی مسلمانان آمریکا:
در پی پیروزی مجدد دونالد ترامپ، اسلامهراسی در آمریکا، افزایش یافت. بسیاری از افراد منصوبشده در دولت ترامپ، سابقه اظهارات ضداسلامی و ضدفلسطینی دارند.
سازمانها و نهادهای مسلمان آمریکا ممکن است با نظارت شدیدتر مواجه شوند.
دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا، تحت فشار و آزار بیشتری قرار گرفتند.
با افزایش فقر و اخراج احتمالی میلیونها مهاجر بدون مدرک، پیشبینی میشود گرسنگی و فقر در آمریکا گسترش یابد. هماکنون ۳۸ میلیون آمریکایی در خط فقر یا پایینتر از آن زندگی میکنند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما