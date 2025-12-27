به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ با انتقاد از ادامه انتشار اسناد پرونده جفری اپستین، کشف بیش از یک میلیون سند جدید را «فریبکاری طراحیشده دموکراتها» خواند و خواستار تمرکز وزارت دادگستری بر مسائل دیگر شد.
ترامپ در پیامهایی در تروث سوشال اعلام کرد که وزارت دادگستری وقت خود را صرف پروندهای با انگیزههای سیاسی میکند و تأکید کرد که دموکراتها با اپستین ارتباط داشتهاند؛ وی خواستار انتشار اسامی آنان شد تا «رسوا شوند» و حقیقت روشن گردد.
ترامپ همزمان این تمرکز را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از موفقیتهای دولت خود توصیف کرد.
قانون «شفافیت پرونده اپستین» که در نوامبر ۲۰۲۵ با حمایت دوحزبی تصویب و توسط ترامپ امضا شد، دولت را با امکان حذف بخشهایی برای حفاظت از قربانیان، موظف به انتشار اسناد مرتبط با اپستین و گیسلین مکسول کرد.
تاکنون دهها هزار صفحه منتشر شده که شامل اشاره به چهرههایی مانند بیل کلینتون و شاهزاده اندرو است، اما سانسور گسترده با انتقاد مواجه شده است.
وزارت دادگستری اخیراً بیش از یک میلیون سند جدید شناسایی کرده که بررسی آن چند هفته طول میکشد.
روزنامه نیوزویک گزارش داد که منتقدان سانسور را فراتر از حفاظت از قربانیان میدانند و نباید برای اعتبار افراد سیاسی استفاده شود؛ قانونگذاران دو حزب بر شفافیت تأکید دارند.
توماس مَسی (جمهوریخواه) حجم اسناد را نشاندهنده نقش افراد بیشتر دانست و رو کانا (دموکرات) خواستار کنار گذاشتن اختلافات حزبی و پاسخگو کردن عاملان شد.
ادامه انتشار تدریجی اسناد به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات سیاسی آمریکا تبدیل شده و پرسشهایی درباره شفافیت قضایی و اعتماد عمومی ایجاد کرده است.
