شاهزاده انگلیس، لقب سلطنتی »دوک یورک« را کنار گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده یکی از قربانیان پرونده جنجالی جفری اپستین اعلام کرد که کناره‌گیری شاهزاده اندرو از لقب سلطنتی‌اش، تأییدی بر درستی موضع قربانی این پرونده است. این اقدام پس از افشای ارتباطات بیشتر اندرو با اپستین، میلیاردر آمریکایی محکوم به سوءاستفاده جنسی، صورت گرفت.

شاهزاده اندرو، ۶۵ ساله، روز جمعه تحت فشار برادرش، پادشاه چارلز سوم، لقب «دوک یورک» را کنار گذاشت. چارلز در تلاش است تا این رسوایی را که موجب شرمساری خاندان سلطنتی بریتانیا شده، پشت سر بگذارد.

برادر ویرجینیا جوفری ـ زنی که اندرو متهم به سوءاستفاده جنسی از او در سن ۱۷ سالگی است ـ در گفت‌وگویی با شبکه بی‌بی‌سی گفت که خواهرش از این تحول «بسیار مفتخر» می‌بود.

او افزود: «امروز اشک‌های بسیاری از شادی و اندوه ریختیم. خوشحالم که این اتفاق، درستی موضع ویرجینیا را از جهات مختلف اثبات می‌کند. تلاش‌های چندین‌ساله‌اش اکنون به نوعی عدالت منجر شده است».

اندرو که در سال ۲۰۱۹ به دلیل ارتباط با اپستین از فعالیت‌های عمومی کناره‌گیری کرده بود، همچنان عنوان «شاهزاده» را حفظ خواهد کرد، چرا که دومین فرزند ملکه الیزابت دوم است.

رسوایی اندرو پس از مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۹ با بی‌بی‌سی شدت گرفت؛ جایی که از رابطه‌اش با اپستین دفاع کرد. او مدعی شد که در سال ۲۰۱۰ ارتباطش با اپستین را قطع کرده، اما اسناد جدید نشان می‌دهد که در ایمیلی به اپستین ـ که در سال ۲۰۱۱ به جرم سوءاستفاده جنسی محکوم شد ـ گفته بود: «ما در این ماجرا با هم هستیم» و افزوده بود که «به‌زودی با هم خوش خواهیم گذراند».

جفری اپستین در سال ۲۰۱۹ در زندان نیویورک در حالی که منتظر محاکمه به اتهام قاچاق جنسی دختران نوجوان بود، مُرد. از سوی دیگر ویرجینیا جوفری، که تابعیت آمریکایی و استرالیایی داشت، در ۲۵ آوریل گذشته در خانه‌اش در غرب استرالیا خودکشی کرد.

در این هفته، بخش‌هایی از خاطرات جوفری که پس از مرگش منتشر شده، حاوی اتهامات جدیدی علیه اندرو است. جوفری در کتابش با عنوان «دختری که هیچ‌کس نبود: خاطراتی از نجات از سوءاستفاده و مبارزه برای عدالت»، مدعی شده که در سه نوبت جداگانه با اندرو رابطه داشته که یکی از آن‌ها پیش از رسیدن به سن قانونی بوده است.

اندرو همواره این اتهامات را رد کرده و با پرداخت میلیون‌ها دلار، از محاکمه مدنی گریخته است. او که زمانی به عنوان قهرمان جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ شناخته می‌شد، در سال ۲۰۲۲ از تمامی عناوین نظامی‌اش نیز محروم شد.

.................................

پایان پیام/ 167