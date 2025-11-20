کاخ سفید از ترامپ پس از توهین به خبرنگاران دفاع کرد!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاخ سفید از دونالد ترامپ، پس از حمله لفظی او به دو خبرنگار دفاع کرد. ترامپ یکی از خبرنگاران را «خوک کوچک» خطاب کرده و رفتار او را در هواپیمای ریاست‌جمهوری «غیرحرفه‌ای» دانسته بود.

ترامپ روز سه‌شنبه در جریان استقبال از ولیعهد سعودی به «ماری بروس» خبرنگار شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» حمله کرد. بروس از ترامپ درباره روابط تجاری خانواده‌اش با عربستان در دوران ریاست‌جمهوری و همچنین درباره قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول و نارضایتی خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از سفر بن سلمان به واشنگتن پرسش‌هایی مطرح کرد.

پیش‌تر نیز ترامپ در یک کنفرانس خبری در هواپیمای «ایر فورس وان»، «کاترین لوثی» خبرنگار خبرگزاری «بلومبرگ» را با اشاره انگشت خطاب قرار داده و گفته بود: «ساکت شو، خوک کوچک».

یک مقام کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه درباره این ماجرا گفت: «هر کس در بزند، پاسخ می‌شنود.» او افزود که لوثی رفتاری نامناسب و غیرحرفه‌ای نسبت به همکارانش داشته و پرسشی درباره اسناد مربوط به جفری اپستین، محکوم پرونده بزرگ قاچاق جنسی، مطرح کرده بود. ترامپ هرگونه آگاهی از جزئیات جرایم اپستین را رد کرد، اما خبرنگار تلاش داشت پرسش‌های خود را ادامه دهد.

ترامپ همچنین در کاخ سفید نسبت به پرسش‌های ماری بروس ابراز ناراحتی کرد و پس از اطلاع از رسانه محل کار او گفت: «ای‌بی‌سی، اخبار جعلی» و او را «خبرنگار وحشتناک» خواند و متهم کرد که «میهمان ما را شرمنده کرده است».

کاخ سفید در ادامه، شبکه «ای‌بی‌سی» را به عنوان «ابزار ارتباطی حزب دموکرات» توصیف کرد و مدعی شد این شبکه «با فریب عمدی در حال جنگ علیه ترامپ و میلیون‌ها آمریکایی است که به او رأی داده‌اند».

