به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه کاری کرد که به ندرت انجام می‌دهد؛ او اعتراف کرد که ارقام نظرسنجی‌هایش پایین آمده است.

ترامپ که به‌دلیل سوءمدیریت در بحث هزینه بالای زندگی در آمریکا و تحقیقات درباره «جفری اپستین»، مجرم جنسی، تحت فشار است، در سخنرانی پرشورش برای رهبران تجاری و مقام‌های عربستان سعودی، به مشکلاتش با پایگاه سیاسی خود اشاره کرد.

طبق نظرسنجی رویترز - ایپسوس در این هفته، میزان محبوبیت او به ۳۸ درصد سقوط کرده که پایین‌ترین رقم از زمان بازگشت او به دفتر ریاست‌جمهوری است.

او در واشنگتن گفت: «بنابراین ارقام نظرسنجی‌ام پایین آمده، اما نزد آدم‌های باهوش خیلی بالا رفته است!»

به گفته ترامپ، جایگاهش به‌خاطر برخی متحدان محافظه‌کار آسیب دیده که با نظر او درباره نیاز به برخی کارگران خارجی ماهر برای توسعه صنایع حیاتی در داخل مخالفت می‌کنند.

ترامپ گفت: «من همیشه کمی فشار از طرف مردم خودم تحمل می‌کنم؛ کسانی که مرا دوست دارند و من هم آن‌ها را دوست دارم. آن‌ها معمولاً راست میانه‌اند، راست‌گرا. گاهی هم خیلی راست.»

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، برخی محافظه‌کاران مهاجرت را مقصر می‌دانند که شغل‌های شهروندان آمریکایی را می‌گیرد، دستمزدها را پایین نگه می‌دارد و فرصت رقابت در صنایع در حال رشد سریع از جمله تولیدات پیشرفته را از آمریکایی‌ها می‌گیرد.

ترامپ که خود معمولاً یک چهره سخت‌گیر در موضوع مهاجرت است، می‌گوید کارگران خارجی به آموزش کارگران آمریکایی برای مشاغل آن صنایع کمک می‌کنند.

رئیس جمهور آمریکا درباره متحدانش گفت: «آن‌ها میهن‌دوستانی باورنکردنی هستند، اما فقط نمی‌فهمند که مردم ما باید آموزش ببینند. این کاری است که آن‌ها هرگز انجام نداده‌اند.»

نظرسنجی‌های رویترز - ایپسوس به‌طور مداوم نشان می‌دهد میزان رضایت مردمی از ترامپ در میان آمریکایی‌های دارای تحصیلات دانشگاهی کمتر از کسانی است که دانشگاه را تمام نکرده‌اند. در نظرسنجی این هفته، تنها ۳۳ درصد از افراد دارای مدرک دانشگاهی عملکرد ترامپ را تأیید کردند، در حالی‌که ۴۲ درصد از افراد بدون مدرک دانشگاهی از او رضایت داشتند.

ترامپ همچنین به موضوع تورم پرداخت؛ مسئله‌ای که برای رأی‌دهندگان بسیار مهم است و در آن نمره پایینی به او می‌دهند.

طبق نظرسنجی رویترز - ایپسوس، فقط ۲۶ درصد آمریکایی‌ها می‌گویند ترامپ در مدیریت هزینه‌های زندگی عملکرد خوبی دارد.

ترامپ تقصیر تورم را به گردن دموکرات‌ها انداخت و در سخنانی غیرعادی و عجیب افزود: «حالا ما تورمی زیبا و طبیعی داریم! و طی چند ماه آینده کمی بیشتر پایین خواهد آمد.»

