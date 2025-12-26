۵ شهید و ۲۱ زخمی در انفجار مسجد شیعیان در حمص سوریه  

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری سوریه امروز جمعه از وقوع انفجار در داخل مسجد امام علی(ع) در محله «وادی الذهب» در استان حمص سوریه خبر دادند.
خبرگزاری رسمی سانا که تحت کنترل حکومت جولانی قرار دارد به نقل از منابع پزشکی از شهادت ۵ نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر در انفجار مسجدی در محله وادی الذهب در حمص خبر داد.
یک منبع امنیتی در این باره به سانا گفت: تحقیقات اولیه نشان میدهد که انفجار در مسجد امام علی(ع) در محله وادی الذهب حمص ناشی از بمبهای کار گذاشته شده در داخل مسجد بوده است.
الاخباریه السوریه هم گزارش داد که این انفجار در مسجدی در محله وادی الذهب حمص در پی بمبهای کار گذاشته شده در گوشهای از مسجد رخ داد که مملو از نمازگزاران بود.
احمد الشرع که خود را رئیس دوره انتقالی سوریه خوانده، یک سال پس از حاکم شدن بر سوریه هر چند توانسته است تصویر خود را در صحنه بینالمللی به سبب حمایت تمام قد آمریکا و دیگر کشورهای غربی و متحدان منطقه ای آنها بهبود بخشد و از زیر بار تحریمها رهایی یابد اما هرگز نتوانسته اوضاع داخل سوریه را سامان دهد و این کشور درگیر درگیریهای طائفهای بوده است.
