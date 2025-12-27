  1. صفحه اصلی
ایران حمله تروریستی در مسجد امام علی(ع) سوریه را محکوم کرد

۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۶
ایران، حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابی‌طالب(ع)» در استان حمص سوریه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابی‌طالب(ع)» در استان حمص سوریه را که منجر به شهید و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران شد، به شدت محکوم کرد.

اسماعیل بقائی، مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان این جنابت ابراز و از خداوند بزرگ برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

وی با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراطی‌گری خشن، بر مسئولیت همه طرف‌هایی که با انواع مداخلات غیرقانونی از جمله تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه و اشغال بخش‌هایی از این کشور بستری برای ادامه حیات و رشد و شیوع تروریسم و افراطی‌گری فراهم کرده‌اند، تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان و آمران این حمله شنیع تروریستی شد و مسئولیت حکومت انتقالی سوریه را در این خصوص متذکر شد.

