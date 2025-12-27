به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان با صدور بیانیهای، حمله تروریستی در مسجد امام علی علیهالسلام در شهر حمص سوریه را که به شهادت و زخمی شدن دهها نفر انجامید، بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «این جنایت هولناک که در روز جمعه و در ماه حرام رجب علیه نمازگزاران مؤمن انجام شد، نشاندهنده ماهیت پلید عاملان آن است که نه به مقدسات احترام میگذارند و نه به تنوع دینی و فکری باور دارند.»
حزبالله با اشاره به اینکه این گروههای منحرف از گفتمان نفرت، طرد و حذف دیگران پیروی میکنند، تأکید کرد: «این جنایات در راستای خدمت به پروژههای آمریکایی و صهیونیستی انجام میشود.»
این حزب خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله شده و تأکید کرده است که باید شدیدترین مجازاتها علیه آنها اجرا شود.
حزبالله لبنان در پایان، با ابراز همدردی با خانوادههای شهدا و مجروحان، برای شهدا رحمت، برای مجروحان شفای عاجل و برای ملت سوریه ثبات، پیشرفت و شکوفایی آرزو کرده است.
