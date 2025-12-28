پیام حزب رفاه ملی افغانستان به مناسبت ترور فرمانده نظامی افغان در تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ترور و جان‌باختن «اکرام‌الدین سریع» فرمانده بلندپایه نظامی پیشین افغانستان در تهران، حزب رفاه ملی افغانستان در پیامی علاوه بر اظهار تسلیت، خواهان رسیدگی به این حادثه شد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

خبر ترور و جان باختن جنرال اکرام الدین سریع در تهران در روز چهارشنبه سوم جدی/دی ۱۴۰۴ مایه تأثر و اندوه فراوان گردید.

حزب رفاه ملی افغانستان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده شهید جنرال اکرام الدین سریع این اقدام جنایتکارانه را محکوم می‌نماید و از مقامات محترم کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران خواهان رسیدگی به حادثه غم‌انگیز ترور جنرال اکرام الدین سریع فرمانده پیشین پلیس ولایت/استان تخار افغانستان در تهران می‌باشد و نیز خواهان رسیدگی به پرونده ترور فرمانده مجاهدین حوزه جنوب غرب افغانستان آقای «معروف غلامی» که در شهریور ماه سال جاری در شهر مشهد جان باخت می‌باشد.

حزب رفاه ملی افغانستان

جمعه ۵ جدی ۱۴۰۴ برابر با 26 دسامبر 2025

