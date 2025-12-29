به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه، ۸ دی) در یک نشست خبری گفت که بررسی‌ها در مورد ترور ژنرال اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پلیس استان تخار افغانستان، و محمدامین الماس، از نظامیان پیشین افغانستان، ادامه دارد.

او تأکید کرد که این رویداد از همان ابتدا به‌گونه جدی در دستور کار نهادهای امنیتی و انتظامی ایران قرار گرفته و افزود: «چنین اقداماتی به‌طور قاطع محکوم است و در صورت نیاز، دستگاه دیپلماسی نیز در این پرونده ورود خواهد کرد.»

ژنرال اکرام‌الدین سریع و محمدامین الماس، روز چهارشنبه هفته گذشته، در میدان ولی‌عصر تهران هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند و جان باختند. این حادثه بازتاب گسترده‌ای در میان جریان‌های سیاسی و نظامی افغانستان داشته است.

در همین حال، حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران، روز شنبه اعلام کرد که بررسی‌ها درباره این رویداد همچنان ادامه دارد و مقام‌های مسئول هنوز به «جمع‌بندی نهایی» نرسیده‌اند. او وعده داده بود که نتایج بررسی‌ها روز یک‌شنبه اعلام می‌شود، اما تا کنون گزارشی رسمی در این زمینه منتشر نشده است.

این در حالی است که پیش از این نیز یک نظامی پیشین افغانستان و از چهره‌های نزدیک به محمد اسماعیل خان، رهبر جهادی، در شهر مشهد ایران ترور شده بود؛ رویدادی که نگرانی‌هایی را در میان مهاجران و چهره‌های سیاسی افغانستان در ایران برانگیخته است.

جریان‌های سیاسی مخالف طالبان مدعی‌اند که این ترورها با این گروه مرتبط است و از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند که این حوادث را با جدیت، شفافیت و به‌دور از ملاحظات سیاسی بررسی کنند.

