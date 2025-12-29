به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان منطقهٔ مسکونی میس الجبل که در شهر مرجعیون در جنوب لبنان واقع است مراسم تشییع باشکوه شهید محمد صبحی حمدان (باقر)، را برگزار کردند.

این تشییع به عنوان نماد جهاد و مقاومت، با حضور شخصیت‌های مذهبی، فعالان و مردم منطقه و روستاهای اطراف، انجام شد و حاضران حمایت خود را از مقاومت و ادامه راه مبارزه با دشمن صهیونی ابراز کردند.

ساکنان مجدل سلم نیز در مراسمی تشییع شهید محمد ابراهیم علاءالدین (ابوعلی مرتضی) را برگزار کردند. مردم این منطقه (منطقهٔ مسکونی در شهر مرجعیون در جنوب) در این مراسم شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر دادند و تعهد خود به راه مقاومت را اعلام کردند.

.

...................

پایان پیام